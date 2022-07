Tahnee und DSDS-Sängerin Juliette Schoppmann sollen ein Paar sein

Heute, 13:40h, noch kein Kommentar

Die 30-jährige Komikerin Tahnee und die 42-jährige Popsängerin Juliette Schoppmann sind laut einem Bericht der "Bild-Zeitung" (Bezahlartikel) ein Paar. "Deutschlands Comedy-Queen hat Herzflattern!", so die Boulevardzeitung. Bestätigt haben die beiden Frauen die angebliche Liaison allerdings nicht.



Tahnee lebt bereits seit Jahren offen lesbisch und erklärte 2019, dass sie als Stand-up-Comedienne ihre sexuelle Orientierung nicht verstecken wolle: "Als Comedian stehst du auf der Bühne und erzählst aus deinem Leben. Dann jetzt so zu tun, als wären es die Geschichten 'von einem Freund', das fände ich scheiße und nicht zielführend (queer.de berichtete).



In den letzten Jahren gehörte Tahnee zu den bekanntesten deutschen Komikerinnen und trat in vielen Unterhaltungsshows auf, etwa als Kandidatin in der zweiten Staffel der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" oder ihrer eigenen ARD-Show "Limbus – zur Hölle mit Tahnee" (queer.de berichtete). Zuletzt war sie auch in der RTL-Show "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" als Jurorin dabei. In dieser Sendung verkleideten sich Promis als Dragqueens (queer.de berichtete).

Schoppmann war Star der Premierenstaffel von DSDS

Schoppmann wurde bereits 2003 als Kandidatin der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In der Show, die damals Einschaltquoten von bis zu 15 Millionen Zuschauer*innen erzielte, belegte sie den zweiten Platz hinter Alexander Klaws, landete aber vor dem seit 2018 verschollenen Daniel Küblböck.



Nach ihren DSDS-Auftritten brachte Schoppmann ein erfolgreiches Album heraus und kollaborierte später auch mit Linda Teodosiu, die aus der fünften Staffel von Dieter Bohlens Castingshow bekannt ist. Später wurde es ruhiger um Schoppmann, sie war aber bei DSDS in den letzten Jahren als Vocal Coach dabei. Die 42-Jährige arbeitet heute außerdem als Musikdozentin in Köln und Bonn.



Privat hatte Schoppmanns Beziehung mit dem DSDS-Mitkandidaten Daniel Lopes im Jahr 2003 für Schlagzeilen gesorgt. Danach war sie auch mit "No Angel"-Sängerin Lucy Diakovska liiert gewesen. (cw)