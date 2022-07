Eine queere Ahnengalerie des Schreckens

Von Axel Krämer

Niemand kann sich wirklich der Faszination des Bösen entziehen. Diese dunkle Seite mag uns nicht unbedingt bewusst sein. Aber wir lesen Krimis mit eiskaltem Vergnügen, lassen uns bereitwillig von nervenzermürbenden Thrillern im Kino fesseln und genießen insgeheim, wenn uns der Boulevard in die Abgründe krimineller Celebrities blicken lässt.



Nicht unbedingt das Leid der Opfer ist es, mit dem wir uns dabei identifizieren – es ist vielmehr die Unverfrorenheit der Tat. Im exzessiven und asozialen Verhalten blitzt ein Moment der Freiheit auf: eine Coolness beim Überschreiten von Grenzen, die wir uns selbst kaum gestatten wollen oder können. Stellvertretend ist es der Schurke in der Literatur, auf der Bühne oder im Film, der es für uns tut.



Böse zu sein, heißt ja unter anderem auch, ein Risiko einzugehen, sich über Gemeinschaftsregeln hinwegzusetzen und von der Norm abzuweichen, kurzum: den Teil unseres Ichs, den Sigmund Freud als "Es" bezeichnete, ungezügelt auf die Welt loszulassen.



Homosexualität als Grenzüberschreitung



Grenzüberschreitungen sind auch ein Teil der sexuellen Emanzipationsgeschichte, wenngleich einst aus der Not geboren und keineswegs mit ruchlosen Absichten verbunden. Wer als Schwuler oder Lesbe seine Sexualität ausleben wollte, musste unweigerlich Regeln verletzen. Das wurde von der heteronormativen Gesellschaft als Bedrohung angesehen, die es einzudämmen galt. Weil jedoch einvernehmlicher Sex allein zur Rechtfertigung von Sanktionen auf Dauer kaum überzeugen konnte, wurden Schwule und Lesben dämonisiert und mit Verweis auf ihren Wesenskern als abartig und böse stigmatisiert.



Unvergessen ist etwa die Kampagne der Springerpresse in der Bundesrepublik der 1970er und 1980er Jahre. Die "Bild"-Zeitung wartete unter anderem mit der legendären Schlagzeile "Die homosexuellen Lustmörder" auf. Aber auch Lesben wurden nicht verschont. Anlässlich eines Mordfalls schrieb das Blatt 1973: "Wenn Frauen nur Frauen lieben, kommt es oft zu einem Verbrechen". Heute sind solche plumpen und pauschalen Diffamierungen zum Glück nicht mehr denkbar. Jedenfalls nicht, was Schwule und Lesben betrifft.



Schwule wurden von Tätern zu Opfern



Homosexualität gilt in den meisten Ländern der westlichen Hemisphäre längst nicht mehr als Grenzüberschreitung – ganz anders als etwa Transidentität, die mit der zunehmenden Pluralisierung unserer Gesellschaft nicht nur sichtbarer, sondern von Medien auch heftiger verteufelt wird. Besonders drastisch lässt sich das derzeit an der Stimmungsmache der Yellow Press in Großbritannien beobachten, die mit schrillen Kampagnen vor trans Gewalttäterinnen warnt.



Allein an der gleichgeschlechtlichen Orientierung von Serienkillern und Mörderinnen hat der Boulevard sein zwanghaftes Interesse weitgehend verloren. Die Aids-Epidemie ab den 1980er Jahren gab dazu einen entscheidenden Impuls: Einer anfänglichen Hysterie und der Forderung nach Zwangsmaßnahmen folgten bald Mitleid und Solidarität. Das Schicksal von Prominenten wie Rock Hudson oder Freddy Mercury rührte an. Von nun an galten schwule Männer nicht länger als Täter, sondern als Opfer.



Indessen reifte innerhalb der queeren Community eine Historiographie mit der Neigung zur Verklärung heran. Hatte man sich bislang vornehmlich auf die Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung fokussiert, waren nun vor allem Erzählungen von Identifikationsfiguren wie Sappho, Michelangelo oder Harvey Milk gefragt – und erstmals auch von sympathischen Zeitgenoss*innen wie Ellen DeGeneres oder Alfred Biolek. Von der Mehrheitsgesellschaft mit einigem Interesse aufgegriffen, trugen sie wesentlich dazu bei, dass Homosexualität mitunter sogar als kulturelle Bereicherung aufgefasst wurde.

Gegen das Klischee des netten Schwulen



Das Buch "Schwule Schurken" erschien 2002 bei MännerschwarmSkript

Es muss irgendwann um die Jahrtausendwende herum gewesen sein, als sich nach so viel Lobpreisung ein gewisser Überdruss breit machte und zumindest unter einem Teil von schwulen Männern ein Aufbegehren stattfand. Im Hamburger Verlag Männerschwarmskript etwa fand man, es sei "Zeit für ein bisschen Nestbeschmutzung" – so heißt es in leicht ironischem Tonfall auf dem Buchdeckel der vor genau zwanzig Jahren veröffentlichten Lektüre "Schwule Schurken".



Die Idee war, ein literarisches Spektrum von Antihelden zusammenzustellen, die nicht nur Männer begehrten, sondern sich auch aufs Intrigieren, Terrorisieren und Niedermetzeln verstanden. Den vielfach und "gern zitierten Lichtgestalten" sollten darin "elf historische Finsterlinge" gegenübergestellt werden. Bei der Konzeption des Buches hat sicher auch das in heterosexuellen Kreisen um sich greifende Klischee von den netten und einfühlsamen Schwulen eine entscheidende Rolle gespielt, das zunehmend als übergriffig empfunden wurde. Dieser oberflächlichen Toleranzattitüde wollte man entgegengetreten.



Autor des Buches war der Kommunikationstrainer Eric Walz. "Als ob er dabei gewesen sei, erzählt er unterhaltsame und gruselige Geschichten aus 2500 Jahren: vom mordenden Papst, vom Spion im Generalstab, vom schwulen Nazi", heißt es weiter in der Verlagsbeschreibung.



Widerstand gegen "politische Korrektheit"



Interessanterweise kam ungefähr zur selben Zeit auch in der Alltagssprache der politischen Auseinandersetzung ein Überdrussphänomen an den Tag. Es äußerte sich im Tonfall ätzender Ironie – vor allem in konservativen Milieus, aber nicht nur dort. In Debatten um den Umgang mit diskriminierten Gruppen bekamen Begriffe wie "Gutmensch" und "politisch korrekt" einen negativen Anstrich. Inzwischen sind sie zu Kampfbegriffen mutiert. Heute hat sich der Anglizismus "woke" dazu gesellt. Woke zu sein bedeutete ursprünglich, gegenüber jeglicher Diskriminierung besonders sensibel zu reagieren. Doch inzwischen wird es von politischen Gegnern ironisch verwendet, um den Wunsch nach konsequenter Gleichberechtigung als überzogen oder lächerlich darzustellen.



Auch das Buch "Schwule Schurken" war von einem Widerstand gegen die "politische Korrektheit" motiviert. Damit traf es den Zeitgeist – und bei vielen schwulen Männern einen Nerv. Das Werk mauserte sich zwar nicht gerade zum Kult, wurde jedoch noch fast zehn Jahre nach Ersterscheinung in einer erweiterten Fassung neu aufgelegt und entzückt seine Fans bis heute.



Keine inhaltliche Abgrenzung zu reißerischen Storys



Eric Walz über Ernst Röhm: "Kein Hollywood-Regisseur hätte sich einen besseren Nazischurken ausdenken können" (Bild: Bundesarchiv)

Anzurechnen ist dem Projekt zumindest eines: der Versuch, schwule Historie differenzierter darzustellen. Allerdings reichen die Erzählungen von Eric Walz über den Anspruch guter Unterhaltungsliteratur kaum hinaus; die inhaltliche Abgrenzung zu reißerischen Storys, wie man sie aus der Boulevardpresse kennt, lässt sich nur mühsam erkennen. Die Einordnung der jeweiligen Episoden in einen zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhang fehlt weitgehend – doch genau darauf käme es an.



Das betrifft etwa das Porträt von Ernst Röhm, über den Walz schreibt: "Kein Hollywood-Regisseur hätte sich einen besseren Nazischurken ausdenken können (…); der ganze Mann ein Kasernenmensch", zudem "die Nase hässlich, fleischig"; ein "Knochenbrecher unter Schreibtischtätern, der zudem "alkoholtriefende Orgien" feierte. In der Nacht der langen Messer wurde er schließlich ermordet – unter anderem, weil Hitler ihn als lästigen Konkurrenten empfand. Doch der "Führer" fühlte sich auch genötigt, dem Gerücht, es gebe einen kausalen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Nationalsozialismus ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Tatsächlich hatten Teile der linken Widerstandsbewegung diesen Mythos in die Welt gesetzt: ein Versuch, die in der Bevölkerung weit verbreitete Homophobie gegen die Nazis auszuspielen. Fortan wurden alle schwulen Männer unerbittlich verfolgt. In "Schwule Schurken" hätten dieser und weitere Aspekte eine differenzierte Erläuterung verdient, doch sie werden bestenfalls angedeutet.



Die Leerstellen in der Walzschen Geschichtsschreibung machen sich besonders in dem Kapitel über Friedrich den Großen bemerkbar. Der Autor attestiert diesem eine blutrünstige Gier nach Ruhm und lässt ihn von Zeitgenossen als "bösartiges Ungeheuer", als "abstoßend und schreckenerregend" bezeichnen. In dem Kapitel werden auch seine sensiblen Seiten angesprochen, die düstere Kindheit, die lieblose Beziehung zum Vater, und schließlich die Tragödie mit Friedrichs geliebtem Freund Katte, den der Vater kaltblütig hinrichten lässt. Das ist sehr mitreißend beschrieben, und es stört auch kein bisschen, dass die Passagen aus der Erzählperspektive Friedrichs II. zum Teil literarisch-spekulativer Natur sind. Und doch fehlen dem Porträt jene historischen Tiefendimensionen, die den jüngst von dem Historiker Ben Miller und seinem Co-Autoren Huw Lemmey veröffentlichte Band "Bad Gays" auszeichnen – zumindest auf den ersten Blick.

Neue Aneinanderreihung von Schurkenporträts



Der englischsprachige Band "Bad Gays" ist seit Mai 2022 im Buchhandel erhältlich

Der im internationalen Verlag Verso in englischer Sprache erschienene Buch basiert grundsätzlich auf demselben Konzept wie "Schwule Schurken": als literarische Aneinanderreihung von Schurkenporträts. Auch Miller und Lemmey haben in ihrer Bandbreite an Bösewichtern den Preußenkönig im Angebot. Sie erzählen jedoch nicht einfach nur dessen Geschichte nach, sondern spiegeln das homoerotische Begehren von Friedrich II. vielfach in Raum und Zeit.



Ausführlich widmen sich die Autoren sowohl der homo- wie auch heterosexuellen Rezeptionsgeschichte von Friedrichs Sexualität über unterschiedliche Epochen hinweg. Zudem werden die schwulen Milieus gegeneinander abgegrenzt, die in ihren jeweiligen Perspektiven auf Friedrich II. ihre jeweils eigenen Interessen verfolgten: Den einen galt der Preußenkönig als maskuliner Vorzeigeschwuler, den anderen gar als nationaler Verteidiger der Homosexuellen.



Bei all dem wird auch berücksichtigt, dass es vor dem 19. Jahrhundert keine schwule Identität gab und die meisten Sichtweisen nurmehr Projektionen waren. Schließlich ist auch die "Wechselbeziehung zwischen gleichgeschlechtlicher Erotik und männlichkeitsfixiertem Machtgebaren im Militär" ein Thema.



Vielschichtiger lässt sich das Phänomen Friedrichs II. aus historischer Sicht von außen kaum unter die Lupe nehmen, wobei es an einer Innenperspektive, die ein psychologisches Erklärungsmuster für die jeweiligen Protagonisten im Blick hätte, grundsätzlich mangelt.



Kluge Anekdoten und ideologische Überfrachtung



In der überbordenden Fülle von Fakten und Gedanken, die Miller und Lemmey ihrem Lesepublikum durch die über 360 Seiten des Buches hindurch um die Ohren fliegen lassen, wird zudem so manche Frage aufgeworfen, die unbeantwortet bleibt. Bisweilen drängt sich der Eindruck ideologischer Überfrachtung auf. So lassen Miller und Lemmey etwa in der Einleitung des Kapitels über den niederländischen Rechtspopulisten Pim Fortuyn die Behauptung anklingen, die Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe und andere rechtliche Erfolge seit den 1990er Jahren seien eine Anbiederung an die Mehrheitsgesellschaft gewesen und müssten auf dem Weg zu wahrer "gay liberation" als Rückschritt bewertet werden.



So dogmatisch und rigide solche Verweise auch daherkommen: Die jeweiligen Geschichten und die eingeschobenen Anekdoten regen zum Nachdenken an, und nach der Lektüre ist man informierter als zuvor. Dennoch bleibt letztlich die Frage unbeantwortet, welchen Sinn es denn nun ergeben soll, das Böse zu personifizieren und eine queere Ahnengalerie des Schreckens zu etablieren. Verstellt uns die Fixierung auf die niederträchtigen Eigenschaften von Antihelden nicht eher den Blick auf die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft? Das Böse ist nicht nur auf den Bösen angewiesen, sondern immer auch auf ein Umfeld, in dem Lügen, Gewalt und Betrug belohnt werden.



Eine queere Geschichtsschreibung, die neue Erkenntnisse bringen soll, muss eine komplexe Balance herstellen. Historische Fakten, unterschiedliche Zeitperspektiven sowie soziologisch-systemische Aspekte spielen genauso eine Rolle wie der Blick auf eine differenzierte Innenperspektive der handelnden Personen. Das klingt anstrengend, sollte es uns aber wert sein.



Ambivalente Figuren der Zeitgeschichte



Lesbische Chefin einer extrem queerfeindlichen Partei: Alice Weidel (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Viel interessanter als die zu reinen Bösewichtern stilisierten Antihelden sind ohnehin jene ambivalenten Figuren der Zeitgeschichte, die offenbar von inneren Zerwürfnissen geprägt sind.



Hugo Marcus war ein schwuler Jude, der sich in der Zeit der Weimarer Republik für die muslimisch-jüdische Freundschaft einsetzte wie kein anderer und mühelos unterschiedliche Identitäten in sich vereinigen konnte – was jedoch hat es mit seiner ausgeprägten Frauenfeindlichkeit auf sich?



David Brock beschrieb sich selbst im Rückblick der 1990er Jahre als ein schwuler Lügner und Schmierenreporter in Washington – was genau bewog ihn dazu, sich vom Saulus zum Paulus zu wandeln?



Alice Weidel bewegte sich früher im linksalternativen Milieu und zieht mit ihrer aus Sri Lanka stammenden Frau zwei Söhne auf – was hat sie dazu gebracht, ihre Seele an eine extrem rechte und queerfeindliche Partei zu verkaufen?



Eine schwierige, weil unangenehme Auseinandersetzung



Eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Bösen kann ernüchternd sein. Oder auch unangenehm. Vor allem, weil sie letztlich auf uns selbst verweist. Weil sie in uns das mulmige Gefühl erzeugt, unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht auch unrecht zu handeln. In der oberflächlichen Beschäftigung mit dem real existierenden Bösewicht hingegen verschaffen wir uns Erleichterung, weil dieser unser eigenes Fehlverhalten relativiert.



Anders verhält es sich in der Welt der frei erfundenen Geschichten. In der populären Literatur oder im Film bereitet uns der Schurke meist ein vergnügliches Gefühl von Suspense, ohne dass für uns die Gefahr besteht, von Selbstzweifeln geplagt zu werden. In der queeren Szene gibt es dafür die entsprechenden Kultfiguren. Joan Collins als intrigante Alexis Colby im "Denver Clan", Anthony Perkins als persönlichkeitsgespaltener Killer Norman Bates in "Psycho", Bette Davis als nervenkranke Jane Hudson in "Was geschah wirklich mit Baby Jane?", Matt Damon als Hochstapler und Mörder Tom in "Der talentierte Mr. Ripley" – die Reihe ließe sich fortsetzen.



Wir alle haben unsere Lieblingsbösewichte. Auch das ist Teil unserer Kultur.

Infos zum Buch



Huw Lemmey. Ben Miller: Bad Gays: A Homosexual History. 368 Seiten. Verso. London, New York. 2022. Hardcoverausgabe: 19,99 € (ISBN 978-1-83976-327-4). E-Book: 17,99 €

