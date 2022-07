Riccardo Simonetti erhält WDR-Personalityshow

Heute, 13:58h,

Der WDR wird die Zusammenarbeit mit Riccardo Simonetti weiter intensivieren und im Herbst 2022 eine fünfteilige Personalityshow mit dem Entertainer produzieren. Weitere Einzelheiten zum Inhalt der Show gab der öffentlich-rechtliche Sender aus Köln noch nicht bekannt.



Der 29-jährige Entertainer wird bereits zuvor noch im WDR zu sehen sein: Zwei weitere Folgen des Zeitreiseformats "Legendär" sollen noch in diesem Jahr gesendet werden, die erste davon am 27. August um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen. Neben seiner eigenen Show arbeitet Simonetti auch mit dem WDR-Kinderprogramm zusammen und soll mit der Redaktion der "Sendung mit der Maus" eine Lachgeschichte für 2023 umsetzen.

"Öffentlich-rechtlichem Fernsehen Glamour einhauchen"

"Ich bin dem WDR sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, den Zusehenden mehr von mir und meiner eigenen Persönlichkeit zu zeigen", erklärte Simonetti am Montag. "Dass ich einen Raum bekomme für die Themen, für die ich selbst brenne und die Personen, deren Geschichten ich spannend und bereichernd finde. Eine solche Show ist eine tolle Möglichkeit, aber auch eine große Verantwortung, der ich so gut ich kann nachkommen will. Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!"



Der WDR produziert im Herbst mit Entertainer Riccardo Simonetti für die ARD eine fünfteilige Personalityshow. Auch zwei weitere Folgen des Timetainformats Legendär kommen noch in diesem Jahr. https://t.co/HoGRvTdaHa pic.twitter.com/uzuSjrxgFW WDR (@WDR) July 11, 2022 Twitter / WDR

WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn freut sich auf die Zusammenarbeit: "Er ist ein Entertainer mit viel Herz und Humor. Riccardo verbindet die Generationen und schafft mit seiner sympathischen Art, dass Menschen neue Blickwinkel einnehmen. Der WDR ist stolz, nach 'Legendär' nun ein weiteres Format mit Riccardo Simonetti zu entwickeln."



Simonettis neue Show wird von Seapoint im Auftrag des WDR produziert. Seapoint ist für viele populäre Shows wie "Prince Charming" (RTL+), "Let's Dance" (RTL), "Studio Schmitt" (ZDFneo) oder die "ProSieben Wintergames" verantwortlich. (cw)