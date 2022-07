Zehn einfache Tipps, um im Urlaub nicht zuzunehmen

Heute, 15:53h, noch kein Kommentar

Mit der Urlaubszeit beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Ausspannen, abschalten, den Alltag vergessen, vielleicht auch die queere Szene in einem anderen Land genießen und nach Herzenslust schlemmen. Doch nach der wohl verdienten Auszeit wartet oft das böse Erwachen auf der Waage.



Die Ernährungswissenschaftlerin und TV-Moderatorin Dr. Alexa Iwan (bekannt aus der RTL-Show "Ich bekämpfe Ihre Kilos") verrät im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie man es schafft, im Urlaub nicht zuzunehmen. Die Expertin hat bereits mehrere Bücher auf den Markt gebracht, wie "Jede Frau kann schlanker werden, Das Anti-Diät-Buch" (Amazon-Affiliate-Link ) oder zuletzt "Ernährung für Golfer: Clever essen für ein besseres Handicap" (Amazon-Affiliate-Link ).





1. Vermeide das All-you-can-eat-Buffets im Hotel



"Man hat hier stets das Gefühl sein Geld 'abessen' zu müssen. Sie werden mehr und größere Portionen essen als nötig. Und Sie werden höchstwahrscheinlich Nachtisch essen, auf den Sie unter Umständen verzichtet hätten, wenn Sie extra dafür zahlen müssten. Machen Sie dies 14 Tage lang, ist Hüftgold programmiert."



2. Buche gegebenenfalls ohne Frühstück



"Da die Hauptmahlzeit im Urlaub erfahrungsgemäß das Abendessen ist, sollten Sie sich nicht zusätzlich von einem üppigen Frühstücksbuffet verführen lassen. Buchen Sie ohne Frühstück und essen Sie morgens einfach eine Kleinigkeit in einem Café nebenan. Spart Kalorien und gegebenenfalls Geld."

3. Vorsicht bei Eiskaffee



"Dieses Getränk mit Vanilleeis und Sahne, das so frisch und sommerlich daherkommt, kann 300 bis 400 Kilokalorien pro Portion enthalten. Das sind so viele Kalorien wie eine kleine Mahlzeit."



4. Nutze jede Form der Bewegung



"Selbst wenn Sie durch ein bisschen Fahrradfahren, Treppensteigen, Spazierengehen, Schwimmen oder Ähnliches nur 100 bis 200 kcal pro Tag mehr verbrauchen, macht dies auf 14 Tage gerechnet einen Unterschied, der ein halbes Kilo auf der Waage ausmachen kann."



5. Verzichte abends auf Kohlenhydrate



"Sich im Urlaub den ganzen Tag kohlenhydratarm zu ernähren, macht wenig Spaß. Wenn Sie es aber schaffen, zumindest abends auf Brot, Nudeln, Reis und Süßes zu verzichten, unterstützen Sie Ihren Stoffwechsel in der Nacht kein Fett einzulagern beziehungsweise unter Umständen sogar welches abzubauen."



Alexa Iwan nahm schon im TV den Kampf gegen überflüssige Pfunde auf (Bild: RTL)

6. Halte dich an Gemüse und eiweißreiche Speisen



"Gemüse plus Eiweiß ist die beste Sommerkombi: Gemüse versorgt Sie auf kalorienarme Weise mit Vitaminen und Mineralstoffen, Eiweiß hält satt und Ihren Körper in Form. Sie wollen ja nicht nur nicht zunehmen, Sie wollen vor allem auch Ihre Muskulatur pflegen. Denn Muskeln sind dasjenige Körpergewebe, das die Kalorien verbrennt."



7. Zurückhaltung bei Alkohol (auch wenn es in queeren Clubs schwerfällt)



"Alkohol ist ein Stoffwechselgift und muss aus dem Körper entsorgt werden. Solange Ihr Körper aber Alkohol abbaut, verbrennt er kein einziges Gramm Fett. Pro Stunde werden im Schnitt 0,1 Promille Alkohol abgebaut. Wenn Sie also mit 1,0 Promille im Blut ins Bett gehen, werden Sie in dieser Nacht kein Fett abbauen, selbst wenn Sie zuvor keinerlei Kohlenhydrate gegessen haben."



8. Probiere eine neue Sportart aus (nicht Schach)



"Die Urlaubstage sind die perfekte Zeit, um in entspannter Atmosphäre etwas Neues auszuprobieren. Sie müssen dabei keine Höchstleistung bringen, aber planen Sie jeden Tag eine Stunde Aktivzeit ein. Oder buchen Sie direkt einen Aktivurlaub."



9. Vermeide täglichen Schlabberlook



"Wenn Sie im Urlaub nur in weiten Flatterkleidern herumlaufen, merken Sie erst mit Verzögerung, dass Sie zugenommen haben. Deshalb ist es schlau, ein bis zwei figurbetonte Kleider im Gepäck zu haben und zwischendurch auch immer mal wieder anzuziehen, um den Status quo zu checken."



10. Setze mindestens sechs der Tipps um



Wer mindestens sechs der obigen Tipps umsetzt, hat laut der Expertin eine reelle Chance, "den Urlaub ohne unerwünschte Zusatz-Pfunde zu beenden". Ansonsten müssen danach Extrastunden im Fitnessstudio absolviert werden. (spot/cw)