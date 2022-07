Kylie Minogue und Jason Donovan: Wiedervereint für das "Nachbarn"-Finale

Jason Donovan und Kylie Minogue starteten ihre Karriere in den Achtzigerjahren bei "Neighbours" (Bild: Twitter / Kylie Minogue

"Jetzt sind wir wieder vereint": Mit einem Zitat aus ihrem gemeinsamen Song "Especially For You" feiert die 54-jährige Kylie Minogue (54) auf Twitter das Wiedersehen mit dem gleichaltrigen Schauspieler und Sänger Jason Donovan. Mit ihrem ehemaligen Serienkollegen und Ex-Partner steht die Sängerin aktuell für die australische Kultserie "Neighbours" vor der Kamera. Die beiden kehren für das Finale der Kultseifenoper noch einmal in ihre Rollen Charlene Mitchell und Scott Robinson zurück.



Die britische "Daily Mail" zeigt weitere Bilder, auf denen das Ex-Paar ausgelassen herumalbert – Umarmungen und Küsschen inklusive.

Kylie Minogue zurück im Serienoutfit mit Locken und Overall

"Neighbours" geht Ende diesen Monats nach 37 Jahren zu Ende. Für das Serienfinale schlüpft Kylie Minogue noch einmal in einen Overall, wie sie ihn als Automechanikerin Charlene oft trug. Auch ihre Haare trägt sie wieder gelockt wie in den Achtzigerjahren.



1986 trat die Sängerin das erste Mal bei "Neighbours" auf. Dort traf sie auf Jason Donovan, der schon seit rund 50 Folgen zum Cast gehörte. Sie wurden schnell zum Powerpaar der australischen Soap. Die TV-Hochzeit von Charlene und Scott war ein TV-Ereignis, nachdem sich sogar eine Band benannte.



1988 verließ Kylie Minogue schließlich "Neighbours", um ihre Gesangskarriere zu starten. Ein Jahr später hörte auch Jason Donovan auf. Auch er war in der Folge als Sänger erfolgreich. Im November 1989 landeten die beiden mit dem Song "Especially for You" einen Nummer-eins-Hit in Großbritannien, in Westdeutschland schaffte es das Duo immerhin auf Platz zehn der Charts.



Von 1986 bis 1989 waren Kylie Minogue und Jason Donovan auch abseits des Sets ein Paar. Donovan verkraftete die Trennung damals nur schwer, wie er später in einem Interview verriet. "Es hat lange gedauert, bis ich mich davon erholt hatte. Jahre, definitiv", sagte er dem britischen Boulevardblatt "Mirror".

Jason Donovan klagte einst gegen Homo-"Vorwurf"

Während Minogue später eine Weltkarriere hinlegte und zur Ikone insbesondere der Schwulenbewegung aufstieg, tat Donovan das Gegenteil: Er sorgte 1992 für Irritationen, als er ein britisches Magazin verklagte, das ihn "beschuldigt" hatte, homosexuell zu sein. Der Sänger gewann zwar das Verfahren und erhielt 200.000 Pfund an Schadensersatz, allerdings haftete ihm danach der Verdacht an, homosexuellenfeindlich zu sein. Seine Karriere nahm zu dieser Zeit ein jähes Ende. Später sagte Donovan, das Gerichtsverfahren sei der größte Fehler seines Lebens gewesen.



| Direktlink | Pop-Superstar Kylie Minogue lud 2018 nochmal Jason Donovan ein

Die in Australien und Großbritannien sehr beliebte Serie "Neighbours" war nicht nur für Kylie Minogue und Jason Donovan ein Karrieresprungbrett. Auch andere australische Schauspieler machten hier erste Gehversuche: Russell Crowe (58), Guy Pearce (54) und Margot Robbie (32) und auch Sängerin Natalie Imbruglia (47). In Deutschland lief die Serie ab 1989 einige Jahre lang unter dem Titel "Nachbarn" in Sat.1.



| Direktlink | Auf Sat.1 durfte Schlagersänger Tommy Steiner, der 1988 am deutschen ESC-Vorentscheid teilgenommen hatte, das Titellied für "Neighbours" singen

Mit queere Vielfalt hatte sich "Neighbours" lange schwergetan. Erst 2004 zog die lesbische Lana (dargestellt von Bridget Neval) in die Ramsay Street ein. Danach kamen hin und wieder schwule oder lesbische Figuren vor. 2018 schrieb die Serie dann queere Geschichte, als sich Aaron Brennan (Matt Wilson) und David Tanaka (Takaya Honda) als erstes gleichgeschlechtliches Paar in einer Drama-Serie nach der Öffnung der Ehe in Australien das Ja-Wort gaben. 2019 wurde dann die erste trans Figur in "Neighbours" eingeführt.



| Direktlink | Die schwule Hochzeit in "Neighbours" war eine große Geschichte im australischen TV

Im März 2022 verkündeten die TV-Verantwortlichen das Aus der Serie (queer.de berichtete). Nach 37 Jahren endet damit eine der langlebigsten Serien aller Zeiten. Zum Finale kehren neben Kylie Minogue und Jason Donovan etliche weitere Darsteller*innen der letzten Jahre zurück. (spot/cw)