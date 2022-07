"Princess Charming": Alle spielen "Pornogami"

Von Kim Koshka

In den letzten Folgen hat sich schon ein Paar herauskristallisiert, das meine Aufmerksamkeit besonders auf sich gezogen hat. Nicht Hanna und Jessy, nein, sondern Paula und Dora. Die beiden werden auch als erstes in der Villa gezeigt. Mein Herz geht auf, als Dora Paula ihre Gefühle gesteht, und ich sehe sie schon gemeinsam die Villa verlassen, glücklich bis an ihr Lebensende (oder zumindest so lange die beiden Spaß miteinander haben, no pressure!). Leider beschließen sie jedoch, erst einmal Abstand voneinander zu halten, um sich mehr auf die Princess zu konzentrieren.



Zum Gruppendate werden Dora, Thy, Maria, Caro und Jördis eingeladen, es wird sexy: "Seid ihr bereit, eure Ladygärten zu bepflanzen", steht unter anderem in dem Brief. Maria ist Feuer und Flamme für das Date, sie und die anderen werfen sich in Schale, der schwarze Schleier der vorherigen Folge ist anscheinend gefallen. Der dritte Akt der italienischen Oper fällt wohl aus. Aber warten wir am besten das Ende der Sendung ab.

Die Princess und die "Mädchen"

Hanna steht schon vor runden Staffeleien bereit zum Empfang der "Mädchen", und ich frage mich, warum die Princess die Kandidatinnen so verniedlichen muss. Erinnert ein bisschen an Macker-Gehabe, aber vielleicht tue ich ihr damit auch Unrecht, und RTL flüstert ihr die Sätze, die sie sagen soll, ins Ohr. Überhaupt scheint im Vergleich zur letzten Staffel noch mehr gestellt zu sein, so holzig wie die Gespräche zum Teil wirken.



Aber zurück zum Gruppendate: Es wird kreativ, die Frauen dürfen mit Blumen Vulven stecken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Klitoris. Die Message ist, dass alle Vulven unterschiedlich sind – und auch unterschiedlich schön sind. Viva la Vulva!



Viva la Vulva: ein Ergebnis der Origami-Aktion (Bild: RTL+)

Nach der künstlerischen Verausgabung geht es um Sex, und Hanna scheint endlich mal etwas aufzugehen. Sie spricht sich klar dafür aus, dass der Begriff "Sex" hinterfragt wird. Also was genau schon als Geschlechtsverkehr gilt und was noch nicht. Der male gaze auf lesbischen Sex und die Gleichsetzung von Penetration mit Sex führt leider immer noch zu viel Verunsicherung.



Hanna lädt Tyshea zum Einzeldate ein. In den Kommentaren unter diversen Insta-Posts ist man sich einig: Hanna scheint einen Typ Frau zu haben, und diesen Frauen wird besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Sabcho sorgt erneut für Kopfschütteln

Auch die Kandidatinnen in der Villa bekommen einen Brief, wider Erwarten handelt es sich nicht um eine Einladung zum Einzeldate, sondern um eine Aufforderung, selbst Vulven aus Origami-Papier zu basteln. Begeistert sind die Frauen nicht. "Wir haben es dann trotzdem alle durchgezogen", kommentiert Sarah. Aus verschiedenen Interviews wissen wir, dass den Kandidatinnen in der Villa wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleibt, um sich die Zeit zu vertreiben. Ob Handys, Spiele oder Bücher – alles, was kein gutes Filmmaterial liefert, ist verboten. Da nimmt man wahrscheinlich was man kriegen kann.



Auf Paulas Frage, welche Vulven die anderen Kandidatinnen am schönsten finden, antwortet Sabcho gewohnt taktvoll: "Hauptsache Loch". Sarah kann zurecht nur den Kopf in die Hände legen. Wir erinnern uns an Folge 4, in der es für Sabcho eine "böse" Überraschung wäre, sollte sie mal eine Frau im Bett haben mit Schambehaarung.



Solche Aussagen machen weder die Kandidatin sympathischer noch das Format untrashiger. Denn die Verantwortung für den Schnitt liegt immer noch bei RTL. Durch die Reaktionen der anderen Kandidatinnen wird zwar klar, dass sie Sabcho nicht zustimmen. Es wird allerdings kein Kontext oder Diskurs geführt, warum bestimmte Aussagen problematisch oder unsensibel sind. Mindestens fehlt hier eine queerfeministische Diskussionspartner*in, die Sabcho angemessen die Stirn bieten kann.



Das Action-Thema wird zu sehr ausgereizt



Hanna lädt Tyshea auf eine Runde mit dem Motorrad ein. Schon wieder was auf Rädern. Wir wissen bereits seit Folge 1, dass das Motorradfahren Hannas große Leidenschaft ist. Allerdings gab es bis jetzt in so gut wie jeder Folge ein Date mit irgendeinem fahrbaren Untersatz. Dieses Action-Thema wird so ausgereizt, man fragt sich, ob RTL sich einfach nichts Neues für die Staffel ausdenken konnte.



Das Gespräch mit Tyshea ist danach aber trotzdem ganz nett, intensive Blicke werden ausgetauscht – einen Kuss gab es dann aber nicht.



Jessica witzelt währenddessen in der Villa, dass Caro auch zur Kuss-Gang gehöre, sollte es zu einem Kuss mit der Princess kommen. Sie beweist mal wieder ihre Ambivalenz mit der Ergänzung, dass sie Hanna einen Maulkorb anziehen würde, falls es zu einem Kuss mit Tyshea kommt. Es bahnt sich vielleicht ein Drama an.



Paula und Dora scheinen trotz der Abmachung nicht voneinander lassen zu können: Als Dora zurückkommt, gibt es mehr als nur eine kleine Umarmung. Auch während Thy von ihrem Einzeldate erzählt, kuscheln die beiden miteinander vor dem Kamin. Still a Better Love Story than Twilight.



Wilde Party nach der Gruppenumarmung



Als Vorbereitung auf die Happy Hour sollen die Kandidatinnen aufschreiben, was ihnen geholfen hat, sich selbst zu akzeptieren, und was sie der queeren Community gerne sagen würden. Beim Vorlesen dieser Briefe soll mit ausreichend Pathos auf die Tränendrüse gedrückt werden. Wirklich süß, aber irgendwie nicht richtig bewegend. Zum Schluss gibt es noch eine Gruppenumarmung.



Doch diese gedrückte Stimmung hält nicht lange, natürlich wird danach wieder ordentlich gebechert und heiß getanzt. Paula schnappt sich die Princess und verkriecht sich zum Knutschen in ein Zimmer. Passend geht der nächste Schnitt erst auf Dora, die zugibt, dass sie sich nicht mit der Princess sieht, sich aber umso besser mit Paula versteht – und direkt wieder zurück auf die Knutschenden. Mir bricht es fast das Herz, meine lesbian RomCom scheint ein jähes Ende zu finden.



Hanna lässt aber natürlich nichts anbrennen und schnappt sich Tyshea, mit der sie dann in einem anderen Raum rummacht. Wahrscheinlich gepackt von dieser Euphorie, wird danach auch mit den anderen Frauen heiß weiter getanzt. Dabei küsst Hanna im Eifer des Gefechts Jasmin Amelia. Sie erzählte bereits, dass sie es nicht mag "einfach so" geküsst zu werden – sie hat wegen eines Vorfalls eine Art "Kussphobie". Man sieht es der Kandidatin an: Es ist ihr sehr unangenehm. Hanna meint im Confessional, dass es ihr leidtue und sie diese Phobie nicht triggern wollte. Amelia hat eine klare Grenze gesetzt, welche missachtet wurde. Es bleibt ein fader Beigeschmack.



Hanna entschuldigt sich bei Jasmin Amelia



Nach der Happy Hour – Hanna hat sich schon zurückgezogen – spricht Jasmin Amelia die Situation bei den anderen Kandidatinnen an, sucht aber eher die Schuld bei sich: "Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich für mich durchbreche, dass Knutschen vielleicht nicht so schlimm ist." Unabhängig von eigenen Prozessen mit Traumata umzugehen, bleibt es aber eine klare Grenzüberschreitung. Auch hier bleibt eine gewünschte Reaktion von Seiten der Kandidatinnen aus.



Als in der letzten Staffel Kathi Irina ungefragt küsste, war der Aufschrei unter den Kandidat*innen noch um einiges größer. Vor allem Gea hat Kathi in die Schranken gewiesen. Leider scheinen die aktuellen Kandidatinnen so sehr von der Princess geblendet, dass ihr das nicht übelgenommen wird.



Jasmin Amelia ist die Erste, die die Kette behalten darf. Immerhin Hanna nimmt das Thema ernst und entschuldigt sich bei ihr. Hoffen wir einfach, dass sowas nicht nochmal vorkommt und dass es zu der von Jasmin Amelia angekündigten Aussprache kommt – oder dass es diese auch in den Schnitt schafft.



Gehen müssen schließlich Sarah und Jördis, doch das ist fast nebensächlich, denn Dora und Paula dürfen weiter bleiben. Die RomCom geht in die nächste Runde!