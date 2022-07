Trauer um "Prince Charming"-Kandidat Dominic Smith

Heute, 08:40h,

Seinen Tod gaben Kollegen auf Instagram bekannt. Laut zahlreichen Posts ist am Montag der Reality-Star Dominic Smith im Alter von 33 Jahren gestorben. Der Berliner gehörte in der ersten Staffel von "Prince Charming" zu den Lieblingen des Publikums und belegte hinter Lars Tönsfeuerborn den zweiten Platz. Anschließend nahm er an weiteren TV-Formaten teil. Zuletzt war er Ende 2020 in der RTL-Sendung "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" zu sehen.



Zu den Trauernden gehörte u.a. Martin Angelo. "Jemand, den man wirklich geliebt hat, nie wieder erreichen zu können oder zu sehen … ist ein unglaublich schlimmes und schmerzhaftes Gefühl", schrieb der "Prince Charming"-Mitkandidat in einer Serie von Instagram-Storys, inklusiver gemeinsamer Fotos und Videos. "Mir fehlen einfach die Worte, um wirklich beschreiben zu können, was ich wirklich fühle, aber was ich sagen kann, ist, dass ich mir vom tiefsten Herzen wünsche, dass du da, wo du jetzt bist, Frieden schließen kannst. Ruhe in Frieden, deine Schwester."

Stille Anteilnahme von Nicolas Puschmann

Nicolas Puschmann postete als Reaktion auf die Todesnachricht ein Video mit einer brennenden Kerze auf seinem Instagram-Account. "Die Kerze hat nichts mit mir oder meiner Familie zu tun. Es ist einfach eine stille Anteilnahme, weil ich gerade gehört habe, dass eine Person, die ich mal intensiver kennenlernen durfte, von uns gegangen ist", trauerte der erste Prince Charming um Dominic Smith, ohne dessen Namen zu nennen. "Ich hoffe, die Person findet nun Frieden." Showgewinner Lars Tönsfeuerborn schrieb in einem Post: "Möge das Universum auf dich achten."



Auch viele weitere Weggefährten nahmen Abschied von Smith auf Instagram. "Dominic … mir fehlen die Worte. Gute Reise", schrieb etwa Moderator Maurice Gajda. "Ich werde dich in meinem Herzen weiter auf der Erde herumtragen", kommentierte "Promi Big Brother"-Teilnehmer Aaron Königs. "Ich kann es einfach nicht glauben, ich werde dich immer so in Erinnerung behalten wie du warst", schrieb "Prince Charming"-Mitkandidat Sam Dylan. "Ein liebenswerter, verträumter Mann der immer nur auf der Suche nach dem großen Glück gewesen ist. Ich hoffe du findest dieses Glück dort oben über uns in der Ewigkeit."

Smith hatte sich aus Social Media zurückgezogen

Informationen zur genauen Todesursache wurden bislang nicht bekannt, die Kommentare der Freunde deuten auf einen Suizid. Nach seiner Teilnahme an der "#CoupleChallenge" hatte sich Dominic Smith aus Öffentlichkeit und Social Media weitgehend zurückgezogen, da es ihm nicht gut gehe.



Zuletzt hatte er sich vor etwa fünf Wochen einmalig mit einer emotionalen – und positiven – Botschaft auf Instagram zurückgemeldet: "Ich blicke nach vorne und gebe nicht auf", war zu Bildern vom Warnemünder Strand zu lesen. (cw)