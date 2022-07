Elf Emmy-Nominierungen für "RuPaul's Drag Race"

Heute, 11:18h, noch kein Kommentar

Die queeren Realityshows "RuPaul's Drag Race" und "Queer Eye" sind für elf bzw. sechs Emmys nominiert worden, wie die Academy of Television Arts & Sciences am Dienstag mitteilte. Damit kommen beide Reihen auf exakt genauso viele Nominierungen wie im letzten Jahr (queer.de berichtete). Am meisten Hoffnungen auf die begehrten US-Fernsehpreise können sich die Black-Comedy-Serie "Succession" (HBO, in Deutschland auf Sky) mit 25 Nominierungen sowie die Sportserie "Ted Lasso" (Apple TV+) und die Gesellschaftssatire "The White Lotus" (HBO/Sky) mit je 20 Nominierungen machen (gesamte Liste auf deadline.com).



It do take a village, people! Condragulations to Mama Ru, our judges, fabulous Queens, and crew for making #DragRace a phenomenon and snatching 11 nominations at this years #Emmys! [THREAD ] pic.twitter.com/zU4JpcIN2d RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) July 12, 2022 Twitter / RuPaulsDragRace

Insgesamt gab es acht Nominierungen für "RuPaul's Drag Race" sowie je eine Nominierung für die Ableger "RuPaul's Drag Race: All Stars", "RuPaul's Drag Race: Untucked" und "RuPaul's Drag Race: Whatcha Packin' With Michelle Visage". Die Reihen sind hierzulande im Streamingportal "Wow Presents Plus" erhältlich, ältere Folgen auch in anderen Portalen wie Netflix oder RTL+.



Die seit 2009 laufende Castingshow für Dragqueens ist unter anderem für den Preis als beste unstrukturierte Realityshow nominiert – und muss dabei etwa mit den drei Netflix-Serien "Cheer", "Love On The Spectrum U.S." und "Selling Sunset" konkurrieren. Zudem hat RuPaul erneut Chancen auf den Sieg als bester Moderator bzw. beste Moderatorin in einer Reality- oder Wettkampfshow – diesen Preis konnte er bereits die letzten sechs Jahre gewinnen und stach dabei Konkurrent*innen wie Heidi Klum, Alec Baldwin oder Ellen DeGeneres aus. In diesem Jahr sind in dieser Kategorie auch die Fab-Five von "Queer Eye" nominiert, ebenso wie die sechs Geschäftsleute von "Shark Tank", der US-Version der Vox-Show "Die Höhle der Löwen".



For the first time in #DragRace herstory, the top two All Stars serve a spoken word lip sync from the 80s sitcom, Designing Women #AllStars7 @paramountplus pic.twitter.com/3j1cp4gYDO RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) July 8, 2022 Twitter / RuPaulsDragRace | Bei "Drag Race" gibt es immer mal wieder etwas Neues: Auch Lyp-Syncing hat sich auch etwas verändert...

"Queer Eye" ist als beste strukturierte Realityshow nominiert. Außerdem sind die Netflix-Show und "Drag Race" für mehrere weitere eher technische Preise nominiert, in denen sie oft gegeneinander konkurrieren – etwa in der Kategorie des besten Castings in einer Realityshow.

Nominierungen für "Euphoria"

Weitere aus queerer Sicht interessante Nominierungen: Die HBO/Sky-Serie "Euphoria" kann sich Hoffnungen auf 16 Preise machen, darunter auch für die beste Drama-Serie. Die Reihe handelt von einer Gruppe Highschool-Schüler*innen und behandelt auch Themen wie sexuelle Identität und Transgeschlechtlichkeit – die Serie bringt in den USA seit Jahren konservative Moralwächter*innen auf die Palme. Eine der Hauptdarstellerinnen ist trans Schauspielerin Hunter Schafer.

Hoffnungen auf den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie können sich auch Jodie Comer und Sandra Oh machen, die das gleichgeschlechtliche Duo in der inzwischen zu Ende gegangenen BBC-America-Serie "Killing Eve" spielten. Das Finale der Serie war allerdings von Publikum und Kritiker*innen scharf kritisiert worden.



Nominierungen gab es auch für die lesbischen Schauspielerinnen Jane Lynch für ihre Rolle in "Only Murders in the Building" (bester weiblicher Gaststar in einer Comedyserie) und Sarah Paulson, die die Bill-Clinton-Widersacherin Linda Tripp in "Impeachment: American Crime Story" spielte (beste Schauspielerin in einer Miniserie).



Der schwulen Komiker Jerrod Carmichael wurde nicht nur als Gastmoderator einer Folge von "Saturday Night Live" nominiert (bester männlicher Gaststar in einer Comedyserie), sondern gleich zwei Mal für sein Standup-Special "Rothaniel", in dem er sein öffentliches Coming-out als schwul hatte (bestes Drehbuch und beste Regie). Die HBO-Show ist in Deutschland am Freitag auf Sky Comedy zu sehen.

Die Preisträger*innen in den Nebenkategorien werden am 3. und 4. September bekanntgegeben, die Preise in den wichtigsten Kategorien am 12. September. (dk)