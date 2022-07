Schwules oder lesbisches Paar für große Heimwerkershow gesucht

Heute, 13:26h, noch kein Kommentar

Die TV-Produktionsfirma Good Times sucht gezielt schwule oder lesbische Paare, die an einer mehrwöchigen TV-Show teilnehmen wollen. Bei der mit einem stattlichen Budget versehenen "in Deutschland noch nie dagewesenen Heimwerker-Show" sollen voraussichtlich vier Paare gegeneinander antreten, von denen mindestens eines gleichgeschlechtlich sein soll.



Die Aufgabe: Die Duos sollen jeweils spiegelgleiche Wohnungen sanieren, renovieren und schön einrichten. Wer diese Aufgabe am besten erfüllt – also sein Anwesen für den höchsten Preis verkaufen kann – gewinnt die Show und ein beträchtliches Preisgeld. Die Sendung soll im Primetime-Programm eines Privatsenders laufen, ein Starttermin steht noch nicht fest.



Derzeit befinde sich die Produktionsfirma laut einem Sprecher noch in der Pärchenfindungsphase. Interessent*innen, die sich als "talentierten Hobbyhandwerker" ansehen, sollten sich möglichst schnell bei melden.

Wer kann schrauben?

Unter den Kandidat*innen sollen keine ausgebildeten Handwerksmeister sein, aber auch niemand, der noch nie einen Schraubenzieher angefasst hat. "Sägen, hämmern und schrauben sind kein Problem für Euch? Ihr seid handwerklich begabt und möchtet dies im Fernsehen unter Beweis stellen? Dann meldet Euch und wir versorgen Euch mit Details!", so die Aufforderung von Good Times.





Die Good Times Fernsehproduktion aus Köln-Ossendorf zeichnet sich für viele Dokumentation und Reportagen in mehreren deutschen TV-Sendern verantwortlich. Darunter befindet sich etwa die Doku-Soap "Mein Lokal, dein Lokal" (Kabel Eins), das Sozialexperiment "Prominent und Pflegekraft" (RTL Zwei) oder die "ZDF.reportage".



Shows um Handwerken und "Do It Yourself" wurden zuletzt im Fernsehen immer populärer. Grund war teilweise auch die Corona-Krise, in der sich mehr Menschen diesem Hobby zuwandten. So zeigte Sat.1 etwa 2020 die sechsteilige Show "Mit Nagel und Köpfchen – Die große Kreativ-Challenge". (dk)