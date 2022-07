Anteil der gleichgeschlechtlichen Scheidungen steigt auf 0,7 Prozent

Homosexuelle Paare nähern sich heterosexuellen auch bei Scheidungen an (Bild: freepik.com

Die Zahl aller Ehescheidungen ist im letzten Jahr leicht zurückgegangen, während die Zahl von gleichgeschlechtlichen Scheidungen leicht zugenommen hat. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Insgesamt wurden 2021 rund 142.800 Ehen geschieden und damit knapp 1.100 weniger als im Vorjahr, so die Wiesbadener Bundesbehörde. Unter den Geschiedenen waren auch etwa 1.000 gleichgeschlechtliche Paare. Das sind ungefähr 100 mehr als im Vorjahr. Der Anteil an gleichgeschlechtlichen Scheidungen stieg damit leicht von 0,6 auf 0,7 Prozent. Die Eheschließung unter Paaren des gleichen Geschlechts war erst am 1. Oktober 2017 legalisiert worden.



Zudem meldete Destatis ungefähr 100 Auflösungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare. Das sind neun Prozent weniger als im Vorjahr. Lebenspartnerschaften konnten zwischen August 2001 und September 2017 ausschließlich von schwulen oder lesbischen Paaren geschlossen werden. Seit der Öffnung der Ehe ist die Umwandlung dieser Partnerschaften in "echte" Ehen möglich, aber nicht zwingend. Laut Destatis zeigten die Zahlen, dass es "zunehmend eine Verschiebung von den Aufhebungen hin zu den Scheidungen" unter gleichgeschlechtlichen Paaren gebe.

Anteil gleichgeschlechtlicher Eheschließungen bei 2,4 Prozent

Der Anteil der gleichgeschlechtlichen Scheidungen ist noch immer viel niedriger als der Anteil gleichgeschlechtlicher Eheschließungen unter allen Hochzeiten. Wie das Statistische Bundesamt bereits im April mitteilte, lag der Anteil von Homo-Paaren unter allen Ehen im letzten Jahr bei 2,4 Prozent (queer.de berichtete).



Jeder sechste Ehe-Scheidung wurde erst nach einem Vierteljahrhundert vollzogen: So seien etwa 22.900 oder 16 Prozent aller geschiedenen Paare waren bereits mindestens im 25. Jahr verheiratet. Im Durchschnitt blickten die Paare auf 14 Jahre und sechs Monate Ehedauer zurück. Vor 25 Jahren waren Ehen bereits nach durchschnittlich zwölf Jahren und zwei Monaten geschieden worden.



Insgesamt sind laut dem Statistikamt in Deutschland 65.000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen worden (queer.de berichtete). (dk)