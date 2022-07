Dominics Familie richtet Spendenkonto für Beerdigung ein

Dominic Smith schaffte es in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten ersten Staffel von "Prince Charming" bis ins Finale (Bild: Instagram / dmnc_bln

Die Familie des verstorbenen "Prince Charming"-Kandidaten Dominic Smith hat sich am Mittwoch öffentlich geäußert. Auf Paypal veröffentlichte sie einen Spendenaufruf, in dem es heißt: "Wie er sich im Fernsehen gezeigt hat, so war er auch im privaten Leben. Die Natur war sein Leben und hat daher auch jede freie Minute dort verbracht."



Man sammle daher Spenden, um dem in Baden-Württemberg aufgewachsenen und zuletzt in Berlin lebenden Realitystar seinen letzten Wunsch zu erfüllen: "Sein Wunsch war eine Beerdigung in einem Friedewald, welchen wir mit Liebe nachgehen werden. Da die Kosten für eine Beerdigung sehr hoch ausfallen, ist es uns selbst kaum möglich diese allein stemmen zu können. Wir sind über jede Spende sehr dankbar", heißt es darin.



Als Spendenziel waren 8.000 Euro angegeben. Bis zum Freitagmittag sind bereits mehr als 10.300 Euro von 583 Spender*innen eingegangen.

Erst am Dienstagabend war bekanntgeworden, dass Dominic im Alter von nur 33 Jahren verstorben war (queer.de berichtete). Laut seiner Familie sei er bereits am Montag "von uns gegangen".



Viele seine Mitkandidaten bei "Prince Charming" haben sich entsetzt über den frühen Tod von Dominic geäußert. Auf der offiziellen "Prince Charming"-Instagramseite erklärte etwa Martin Angelo, der auch Kandidat der ersten "Charming"-Staffel war: "Für immer in meinem Herzen." Aaron Königs, der mit Dominic unter den Top-Four der ersten Staffel war, nutzte ein liebevolles Kosewort für Dominic: "Mein kleiner Dosenfick, ein Stück meines Herzens hast du mitgenommen dahin wo du jetzt bist — ob du willst UND NICHT!" Lauritz Hofmann, der Sieger der zweiten "Charming"-Staffel, erklärte: "Der Sonnenschein is gerade irgendwo, doch morgen früh am Horizont, der erste Strahl der Sonne, du wirst da sein, von oben auf uns herab, ich freu mich auf dich, du Sonnenschein."



Die Todesursache ist bislang nicht bekannt, allerdings deutet vieles auf einen Suizid hin. Nach seiner Teilnahme an der "#CoupleChallenge" vor einem Jahr hatte sich Dominic aus Öffentlichkeit und den sozialen Medien weitgehend zurückgezogen, da es ihm nicht gut gehe. Vor fünf Wochen veröffentlichte er seinen letzten Instagram-Eintrag, in dem er "ein kleines Lebenszeichen und ganz viel Liebe" an seine Fans sendete. Damals schrieb er: "Dankbarkeit, für all die kleinen schönen Momente, die ich erleben durfte und noch erleben möchte. Ich blicke nach vorne und gebe nicht auf!!" (cw)



Okay krass. Dominic aus der ersten Staffel von Prince Charming ist tot.



Ich will jetzt auch nicht mutmaßen und so, aber wenn es wirklich mit Depression zu tun hat kann man einfach nur mal wieder sagen: Nehmt das ERNST! Depression ist eine Krankheit und eine ziemliche Fotze! ViechBoy (@ViechBoy) July 14, 2022 Twitter / ViechBoy