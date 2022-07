Transfeindliche Biologin holt Vortrag an Humboldt-Universität nach

Heute, 10:21h,

Nach wochenlangem Streit hat die Berliner Biologin Marie-Luise Vollbrecht ihren Anfang Juli gestrichenen Geschlechter-Vortrag nachgeholt. Die 32-jährige Doktorandin sprach am Donnerstag etwa eine halbe Stunde in der Humboldt-Universität. Es gab laut NZZ nur eine kleine Protestaktion unweit vom Universitätsgebäude: Aktivist*innen zeigten ein Plakat mit der Aufschrift: "Kein Platz für Transphobie". Bei einer Podiumsdiskussion versuchte die Uni anschließend, die komplexe Kontroverse aufzuarbeiten. Universitätspräsident Peter Frensch sagte, es sei nie Absicht gewesen, den Vortrag zu streichen, sondern nur, ihn zu verlegen. Vollbrecht weigerte sich, an der Diskussion teilzunehmen.



Die Doktorandin Vollbrecht sollte die Präsentation ursprünglich während einer Langen Nacht der Wissenschaften am 2. Juli halten. Wegen einer Demo von Studierenden und angeblichen Sicherheitsbedenken strich die Uni den Vortrag aus dem Programm (queer.de berichtete). Vollbrechts zentrale These ist, es gebe beim Menschen grundsätzlich nur zwei Geschlechter, die man lebenslang behalte. Kritisiert wird, dass sie damit die Existenz von trans Menschen leugne und lediglich politisch Stimmung gegen das geplante Selbstbestimmungsgesetz machen wolle. In der Vergangenheit hatte sich die Doktorandin auch auf ihrem Twitter-Profil mehrfach transfeindlich geäußert und war Co-Autorin bei einem transfeindlichen Gastbeitrag in der "Welt".

Auch Bundesforschungsministerin bei Diskussion dabei

Die Humboldt-Universität war für ihre Absage heftig gescholten worden. Uni-Chef Frensch sprach in der Podiumsdiskussion von einem "Shitstorm", der über der Uni losgebrochen sei. Auch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wurde für die Runde von ihrem Urlaub zugeschaltet und sagte, eine Hochschule müsse in einem solchen Fall Sicherheitserwägungen treffen. Aber das "bedarf natürlich der Erklärung". Wichtig seien offene Debatten. Sie selbst unterstütze die Linie der Ampel-Koalition und das geplante Selbstbestimmungsgesetz, das das Leben von trans- und intersexuellen Menschen erleichtern soll. Von dieser inhaltlichen Position trenne sie die Frage der Freiheit der Wissenschaft. "Das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen", sagte Stark-Watzinger.



Stark-Watzinger hatte sich wenige Stunden vor der Diskussionsrunde bereits auf Twitter gegen Vorwürfe verteidigt, transfeindlich zu sein. Anlass war ihre Äußerung, dass die Wissenschaftsfreiheit auch kritische Debatten ermöglichen müsse – "Das müssen wir alle aushalten", hatte sie mit Blick auf Vollbrecht erklärt (queer.de berichtete). Auf Twitter erklärte die liberale Politikerin aus Hessen: "Die mir unterstellte Transfeindlichkeit weise ich zurück. Ich habe mich auch nicht so geäußert, wie teilweise dargestellt wird."



Davon losgelöst mache ich mich für die Wissenschaftsfreiheit stark. Sie ist ein Gewinn für die Gesellschaft und lebt von Freiheit und Debatte. Die Absage eines Vortrags an einer Hochschule aufgrund von Sicherheitsgründen (!) darf es nicht geben. (2/2) Bettina Stark-Watzinger (@starkwatzinger) July 14, 2022 Twitter / starkwatzinger

Vollbrecht begründete ihre Absage an der Diskussionsrunde unter anderem mit der angeblich "unausgewogenen Zusammensetzung des Podiums". Neben Uni-Chef Frensch und Ministerin Stark-Watzinger waren auch Rüdiger Krahe, Professor der Biologie und Doktorvater von Vollbrecht, sowie Kerstin Palm, promovierte Biologin und Geisteswissenschafterin, in der Runde dabei. Anwesend waren auch Heiner Schulze vom Schwulen Museum dgti-Vorstandsmitglied Jenny Wilken. Vollbrecht erklärte weiter, sie halte zudem eine Diskussion mit "so vielen Personen" für "nicht zielführend" und erklärte, ihr Vortrag müsse nicht "kontextualisiert" werden.



2.Die unausgewogene Zusammensetzung des Podiums lässt vermuten, dass es dort nicht um Biologie gehen wird. Frau Summer (@Frollein_VogelV) July 14, 2022 Twitter / Frollein_VogelV

Vollbrechts Weigerung, an der Diskussion teilzunehmen, wurde scharf kritisiert. Eine Geschichtsprofessorin, die an der Humboldt-Universität lehrt, schrieb etwa auf Twitter: "Man kann in einer Universität keinen Vortrag halten (den man selbst als 'korrekt' preist) und sich dann der Diskussion entziehen. Wissenschaftsfreiheit heißt nicht, Erkenntnisse zu präsentieren und Fragen zu unterbinden."



Man kann in einer Universität keinen Vortrag halten (den man selbst als korrekt preist) und sich dann der Diskussion entziehen. Wissenschaftsfreiheit heißt nicht, Erkenntnisse zu präsentieren und Fragen zu unterbinden. Gabriele Metzler (@MetzlerGabriele) July 14, 2022 Twitter / MetzlerGabriele

Überraschung. Marie-Luise #Vollbrecht geht der heutigen Podiumsdiskussion um ihren Vortrag aus d. Weg u. tritt stattdessen auf d. YT-Kanal einer Gleichgesinnten auf. Es sei nicht nötig, ihren Vortrag zu kontextualisieren.



Doch, Marie-Luise. Das ist es.



https://t.co/rXXPV3A7Rv https://t.co/1EsO2RXPhJ Robert Wagner (@robertwagner198) July 14, 2022 Twitter / robertwagner198

Es gab auch Kritik daran, dass Vollbrecht transphobe Tweets gelöscht habe. Außerdem sei es im Vortrag mehr um ihre Ergebnisse gegangen als um ihre Methodik.



Ergänzung I



Marie-Luise #Vollbrecht hat viele Tweets gelöscht, angeblich weil sie ihr zu schlüpfrig waren. Klingt nach einer Schutzbehauptung. Es sind menschenverachtende Äußerungen wie diese über trans* Frauen und deren Transition, die heute nicht mehr auffindbar sind. /18 pic.twitter.com/fHYwPmYDdv Robert Wagner (@robertwagner198) July 14, 2022 Twitter / robertwagner198

Call me crazy, aber nach meiner Vorstellung von Wissenschaft beklatscht man die wissenschaftliche Methodik und/oder die Qualität des Vortrags, aber nicht die Ergebnisse, zu denen ein*e Wissenschaftler*in gelangt ist. #Vollbrecht pic.twitter.com/fQMSaSqrJv Provinz-StA (@quicker_easier) July 15, 2022 Twitter / quicker_easier

Mehrgeschlechtlichkeit. Daher ist was #Vollbrecht und co. generieren keine wissenschaftliche sondern eine politische Debatte. Wir würden doch auch keinen Flacherdler oder Impfgegner soviel Raum und mediale Präsenz geben. Lasst euch keinen pseudowissenschaftlichen Bären aufbinden. Medical Humanities Scholar (@dana_mahr1) July 14, 2022 Twitter / dana_mahr1

Vollbrecht hat unterdessen auch eine Spendenkampagne gestartet, um juristisch gegen ihre Gegner*innen vorgehen zu können: "Ich werde rechtliche Schritte gegen Verleumdungen im Zusammenhang mit meinem abgesagten Vortrag über Biologie und die Evolution der zwei Geschlechter ergreifen", schrieb die Doktorandin darin. Bis Freitagvormittag sammelte sie damit mehr als 11.000 Euro ein. (dk/dpa)