Schwule Party wegen Affenpocken abgesagt

Die New Yorker Jungs müssen am Wochenende ohne Sunrise-Party auskommen (Bild: Ric Sena Presents)

Heute, 12:09h,

Die Affenpocken führen in New York City zur Absage eine der größten Circuit-Partys: Die für Sonntag geplante Sunrise Summer Edition ist am Donnerstag von Veranstalter Ric Sena abgesagt worden. Laut US-Medien ist dies die erste Absage wegen der um sich greifenden Viruserkrankung, die derzeit vor allem unter schwulen und bisexuellen Männern in Europa auftritt.



"Wegen der wachsenden Bedenken rund um den Affenpocken-Ausbruch in New York City sehen wir es als verantwortungsvolles Handeln an, unser Event am 17. Juli abzusagen", so Sena. "Wir nehmen die Gesundheit, die Sicherheit und den Seelenfrieden der Menschen sehr ernst und wissen, dass ihr diese Entscheidung versteht, die dabei hilft, unsere Community zu schützen. […] Wir hoffen, dass jeder angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreift und sicher lebt, bis wir uns auf der Tanzfläche wiedertreffen können."



Alle gekauften Tickets würden automatisch erstattet, heißt es weiter. Die Tanzparty sollte zwischen zwölf Uhr mittags und 22 Uhr veranstaltet werden.

Impfkampagnen in New York City und Berlin

Affenpocken werden vermehrt auch in den USA diskutiert. Bis Donnerstag seien in New York City 389 Menschen positiv getestet worden, meldete die städtische Gesundheitsbehörde. Die meisten Fälle gebe es unter Männern, die Sex mit Männern haben. Die Impfkampagne sei bislang schleppend angelaufen. Diese Woche seinen 14.500 Dosen eingetroffen, die nun verteilt werden würden. Wegen der hohen Nachfrage ging am Dienstag die städtische Website, in der die Termine gebucht werden können, in die Knie.



In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut bis Donnerstag 1.490 positive Tests, die meisten davon in Berlin. In der Bundeshauptstadt ist die Impfkampagne am Mittwoch angelaufen (queer.de berichtete). Bislang stehen dort 8.000 Impfdosen zur Verfügung. Auch in anderen Teilen Deutschlands sind Impfungen möglich. (dk)