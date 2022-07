Gleichstellung lesbischer Mütter: Regierung hat noch Diskussionsbedarf

Heute, 06:24h,

Zwei Mütter zu haben, ist im Abstammungsrecht auch fünf Jahre nach Öffnung der Ehe noch immer nicht vorgesehen. Nun will Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) es einigen lesbischen Paaren ermöglichen, dass beide Frauen ab der Geburt eines Kindes rechtlich als Mütter anerkannt werden.



"Wir wollen Regeln schaffen, damit Kinder von Geburt an eine rechtssichere Beziehung zu beiden Elternteilen haben – und niemand sich als Elternteil zweiter Klasse fühlen muss", sagte der FDP-Politiker in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). Er sei "zuversichtlich", dass es noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf geben werde.

Anerkennung nach registrierter Samenspende

Zunächst solle "für die unkompliziert gelagerten Fälle" ein zeitgemäßer Rechtsrahmen geschaffen werden. Dies gelte zum Beispiel für Geburten nach einer registrierten Samenspende. "In diesem Fall ist völlig klar: Der Samenspender möchte nicht an der Erziehung teilhaben", sagte Buschmann. Dann sei eine Gleichstellung von biologischer Mutter und der Partnerin naheliegend. "Da ist es eine gute Sache, wenn beide Elternteile durch das Recht anerkannt werden. Ich kann das Revolutionäre darin gar nicht erkennen", sagt er der Funke-Mediengruppe weiter.



Für andere Situationen, in denen lesbische Paare Kinder bekommen, gebe es allerdings noch Diskussionsbedarf in der Bundesregierung, räumte Buschmann ein. "Nicht alle Fälle lassen sich über einen Kamm scheren." Bei einem lesbischen Elternpaar kann die Partnerin, die das Kind nicht selbst zur Welt gebracht hat, bislang nur über ein aufwändiges Adoptionsverfahren erziehungsberechtigt werden.

Selbstbestimmungsgesetz als "liberales Projekt"

In dem Interview mit der Funke-Mediengruppe verteidigte Buschmann auch das geplante Selbstbestimmungsgesetz als "liberales Projekt". "Wir wollen für einen menschenwürdigen Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen sorgen", so der Justizminister. "Das ist in einer modernen, offenen und freiheitlichen Gesellschaft keine Überforderung."



Kritik, dass 14- bis 18-Jährige für eine Änderung des Geschlechtseintrags die Zustimmung der Eltern brauchen, wies der FDP-Politiker zurück. "Ich bin sehr von der Lösung überzeugt, die wir in unserem Eckpunktepapier beschrieben haben. Die Eltern müssen – wie bei anderen wichtigen Fragen auch – eine starke Stellung haben", so Buschmann. "Minderjährige können eine Erklärung zu ihrem Personenstand abgeben, aber die Eltern müssen zustimmen, damit sie Wirksamkeit erlangt. Das ist auch für die breite Akzeptanz des neuen Selbstbestimmungsrechts wichtig."



Auf die Frage, wie die queerpolitischen Vorhaben der Ampelkoalition in seinem Gelsenkirchener Wahlkreis ankommen, meinte der Minister: "Ach, wissen Sie: Wenn Debatten aufgeheizt geführt werden, fragen sich die Leute natürlich: Was macht ihr denn da? Aber wenn man das gut erklärt, findet das schon bei vielen Menschen Akzeptanz." Buschmann weiter: "Die Menschen in Gelsenkirchen sehen auch in ihrer Nachbarschaft, dass gleichgeschlechtliche Paare liebevolle Eltern sind." (cw/dpa)