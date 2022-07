Rauh Research sucht Mitarbeitende für lsbtiq* Politikberatung

Heute, 13:12h, noch kein Kommentar

Sie suchen abwechslungsreiche Projekte, bei denen Sie Maßnahmen für Politik und NGOs erarbeiten können? Sie möchten inhaltlich an queeren Themen, Antidiskriminierungs- oder Generationenpolitik arbeiten und mit unseren Studien dazu beitragen, die Gesetzgebung in diesem Bereich zu begleiten?



Rauh Research forscht und berät Politik und Zivilgesellschaft im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, u.a. durch Begleitung von Landesaktionsplänen. Konkret suchen wir zur Fortschreibung des sächsischen Landesaktionsplans ab sofort ein begeisterungsfähiges



Teammitglied (m/w/d)

in freier oder fester Projektarbeit (zwischen 8 und 20 Wochenstunden).



Arbeitsfelder:

● Unterstützung bei der Durchführung einer Workshop-Reihe zur Fortschreibung des Landesaktionsplans Vielfalt Sachsen: Präsenztermine in den letzten beiden Septemberwochen in Dresden, ansonsten 100 % home-office geeignet. Protokollführung und ggf. Moderation – je nach Qualifikationsniveau.

● Inhaltliches Aufarbeiten von Herausforderungen in der Gleichstellung von queeren Menschen in verschiedenen Gesellschafts- und Politikfeldern

● Unterstützung bei der Ausarbeitung von Maßnahmen-Vorschlägen für die Politikgestaltung



Wir erwarten:

● Laufendes oder abgeschlossenes Hochschulstudium (BA, MA) der Politik- oder Sozialwissenschaften oder benachbarter Fächer wie Psychologie

● Thematisches Interesse an Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsfragen sowie queeren Themen und Diskriminierungssensibilität

● Sicheres Auftreten nach Außen

● Absolute Zuverlässigkeit: selbständiges virtuelles Arbeiten, Organisations- und Teamfähigkeit

● Wünschenswert: Qualitative und/oder quantitative Methodenkenntnisse und gute Recherche-Fähigkeiten für weitere Projektmitarbeit



Wir bieten:

● Mitarbeit an interessanten öffentlichen Projekten mit konkreten Auswirkungen auf Politikgestaltung und gesellschaftlichen Wandel…

● … in einem kleinen, jungen, lsbtiq*-freundlichen, engagierten Team; ggf. Einblick auch in weitere Landesprojekte und Zusammenarbeit mit anderen Instituten

● Eigenständiges, virtuelles und ortsunabhängiges Arbeiten: in der Regel home office

● Angemessene Entlohnung, entweder als freie Mitarbeit (für selbstständige Freiberufler*innen auf Rechnung) oder als befristete Festanstellung



Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen zunächst per E-Mail an Dr. Christina Rauh unter rauh@rauh-research.de und belegen Sie darin Ihre Erfahrung – und warum Sie die*der Richtige für uns sind.



Rauh Research Management

Dr. Christina Rauh

51381 Leverkusen