Noah Schnapp bestätigt: Will ist schwul

Will Byers (Noah Schnapp) hat in vier Staffeln "Stranger Things" so einiges mitmachen müssen (Bild: Netflix)

Heute, 16:08h,

Der 17-jährige US-Schauspieler Noah Schnapp hat in einem Interview mit "Variety" erklärt, dass die Spekulationen um die mögliche Homosexualität seiner Figur Will Byers in der Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" nun beendet seien: "Jetzt ist es zu 100% klar, dass er schwul ist und Mike liebt", so Schnapp. "Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike [gespielt vom 19-jährigen Finn Wolfhard] hat. Das haben sie in den letzten Staffeln absichtlich hervorgehoben. Sogar in der ersten Staffel haben sie das angedeutet."

In der zuletzt von Netflix veröffentlichten vierten Staffel habe er Will als Jungen gespielt, "der seinen besten Freund liebt, aber sich fragt, ob er akzeptiert wird oder nicht". Insbesondere in einer Szene im zweiten Teil der aktuellen Staffel zeigt Will bei einem Gespräch auf dem Rücksitz eines Lieferwagens seine Zuneigung zu Mike. Netflix hatte die letzten Folgen der Staffel am 1. Juli veröffentlicht.



Dieses Gespräch zwischen Will (li.) und Mike zählt zu Wills Schlüsselszenen (Bild: Netflix)

Seit sechs Jahren Spekulationen um Will



Bereits seit dem Start der Serie hatte es in sozialen Netzwerken Spekulationen um die sexuelle Orientierung von Will gegeben. Schnapp hatte sich bereits kurz nach Veröffentlichung der ersten Staffel 2016 dazu geäußert: Auf Instagram schrieb er damals, dass es für ihn nebensächlich sei, ob Will schwul ist oder nicht. "'Stranger Things' ist eine Serie über ein paar Kids, die Außenseiter sind und einander gefunden habe, weil sie gemobbt worden sind. Macht es jemanden schwul, wenn er sensibel ist oder ein Außenseiter oder ein Teenager, der Fotografie liebt oder ein Mädchen mit roten Haaren und großer Brille? Ich bin erst zwölf, aber ich weiß, dass wir alle nachvollziehen können, wie es ist, anders zu sein."

2019 erklärte er dann auf eine Interview-Frage zur sexuellen Orientierung seiner Figur: "Das kann man so oder so interpretieren" (queer.de berichtete). Anlass war eine Aussage von Mike in der dritten Staffel, der zu Will sagte: "Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Mädchen magst." (dk)