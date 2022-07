"Princess Charming": Das Happy End, auf das wir gewartet haben

Von Kim Koshka

Heute, 12:34h, noch kein Kommentar

Der Vorspann zur sechsten Folge verspricht viele Küsse und ganz schön viel Drama, doch die Stimme aus dem Off holt uns zurück ins Geschehen: "Die letzte Nacht hat Spuren hinterlassen". Einige der Kandidatinnen freuen sich über ihre ergatterten Küsse, andere sind weniger glücklich darüber. Jasmin Amelia erzählt im Confessional, dass der Kuss der Princess bei ihr eine Grenze überschritten hat – und prompt wird die Szene auch noch einmal gezeigt.



Damit schießt sich RTL für mich ins Aus, denn das war schlichtweg übergriffiges Verhalten, welches erneut ohne Warnung gesendet wird. Die Kommentare unter diversen Insta-Posts der "Charming"-Seite zeigen: Auch die Community ist nicht amused. Hanna rekapituliert die letzte Nacht auch – jedoch ohne ein Wort über den Vorfall zu verlieren.

Kein Date für die eifersüchtige Jessica

Gruppendate: Laura, Caro, Sabcho, Paula und Jasmin Amelia sind eingeladen. Jessica, die wahrscheinlich am meisten an der Princess hängt, ist leider nicht dabei, obwohl sie bisher nur ein Einzeldate mit Hanna hatte. Hätte sie wohl doch einen Maulkorb kaufen müssen – wäre zumindest ein gesunder Einstieg für die Beziehung gewesen. Aber das haben Jessica und die Princess ja gemeinsam: Eifersucht gehöre zu einer Beziehung, weil man nur dann wisse, dass man sich liebt.



Die Stimme aus dem Off macht mehrmals klar: Jetzt gibt es Action. Beim Stand-Up-Paddling und beim Volleyball kommt die Princess den Kandidatinnen näher. Sabcho und RTL arbeiten mal wieder gut zusammen, um eine Szene maximal unangenehm zu machen. Nachdem die Kamera auf Hannas Bikini hält und im Hintergrund die Songzeile "Take your clothes off" läuft, kommentiert Sabcho: "Sie hat auf jeden Fall schöne Brüste." Mir reicht's an dieser Stelle eigentlich schon – dabei sind wir erst bei Minute zehn.



Die erhoffte Aufarbeitung von Hannas Grenzüberschreitung bleibt leider aus. Jasmin Amelia entscheidet sich, einen Strich drunter zu machen, und nimmt sich vor, "einfach darüber positiv [zu denken], wenn solche Situationen passieren". Sie bedankt sich bei der Princess für die gestrige Entschuldigung. Wie Jasmin Amelia mit der Situation umgehen möchte, bleibt natürlich ihr überlassen. Es drängt sich allerdings die Frage auf, ob ihr von allen Seiten wirklich der Raum gegeben wird, dies frei zu entscheiden. Was den Zuschauenden mit der gesamten Repräsentation vermittelt wird, ist fragwürdig. Ärgerlich, dass es keinerlei Konsequenzen für die Princess gibt. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack.

Hanna knutscht Laura

Während der Einzelgespräche kommt es dann auch schließlich zum ersten Kuss der Folge, und zwar zwischen Hanna und Laura – unweit entfernt von den anderen Kandidatinnen. Auch dieser Kuss passiert mal wieder ungefragt, und Laura wirkt etwas überrumpelt. In dem Gespräch zwischen Paula und der Princess scheint es nicht so sehr zu knistern, trotz des Übernachtungsdates und den ganzen Küssen während der Happy Hour. Meine Hoffnung auf ein Happy End für Paula und Dora steigt.



Zurück in der Villa erzählen die Kandidatinnen des Dates, wie es für sie war. Besonders Paula kommen nun Zweifel auf, ob Hanna sie überhaupt ernst nimmt – Doras Grinsen, das eingeblendet wird, spricht dabei Bände. Jessica wiederum will von allem eigentlich gar nichts hören, in ihr scheint die Eifersucht zu kochen. Wusste sie eigentlich vorher, auf welches Format sie sich da einlässt?



Das Einzeldate trifft Caros Geschmack, die beiden Frauen kommen sich auch schnell sehr nah: Bei Sekt und Meeresblick wird gekuschelt, es gibt intensive Gespräche. Es funkt gewaltig, und sogar Hanna scheint sich endlich mal mehr zu öffnen. Das Gespräch geht tatsächlich über "Ich mag Motorräder" und "Fühlst du dich wohl bei mir" hinaus. Zum Rummachen kommt es dann auch, und beide haben, was sie wollten. Dann ist Caro wohl die nächste auf der Liste der Happy-Hour-Runde von Hanna.



Paula und Dora ziehen freiwillig aus



Paula und Dora ziehen sich indes zurück und führen ein ernstes Gespräch, in dem Paula überlegt zu gehen. Wäre ja nicht die erste in dieser Staffel, woran das wohl liegt? Aber egal ob sie freiwillig geht, sie muss auf jeden Fall Dora mitnehmen. Später ist die Entscheidung gefallen: Paula wird die Villa freiwillig verlassen, und auch Dora hat sich dafür entschieden. Endlich das Happy End, auf das wir alle gewartet haben. Was hält mich jetzt noch bei der Sendung? Für die anderen Kandidatinnen kommt diese Wendung eher unerwartet, sie zeigen ihre Freude für die beiden aber mit einer Gruppenumarmung.



Jessicas Freude über Paulas Abgang hält nicht lange an, denn sie erfährt von Caros Kuss. Für sie ist das sichtlich ein Schlag ins Gesicht – auch sie sagt, halb im Scherz, dass sie wohl ihre Koffer packen sollte. Caro möchte die Situation lieber ganz ehrlich klären: "Komm, schwätz mit mir!"



Happy Hour: Nachdem Sabcho sich bekannterweise bisher ja eher mit objektifizierenden bis unangenehmen Sprüchen bemerkbar gemacht hat, steuert sie in der Happy Hour ihren Teil zur intersektionalen Bildungsarbeit bei. Sie erzählt, dass ihre Familie aufgrund der chinesischen Kultur die Sexualität ihrer Tochter verstecken möchte. Sie müsse ihre Freundinnen als "eine Freundin" vorstellen. Auch Hannas Mutter hat aufgrund einer katholischen Sozialisation Probleme mit Homosexualität.



"Wie heiß bist du bitte im Bikini"



Doras und Paulas Geständnis wird von RTL mit dramatischer Musik zur Soap Opera stilisiert, verläuft dann aber doch recht ereignislos. Hanna scheint zunächst etwas verwundert darüber zu sein, dass Dora und Paula ein gemeinsames Gespräch wollen, ist dann etwas geknickt, zeigt aber schließlich Verständnis.



Dass Hanna sich mit Tyshea zurückzieht, bringt bei Jessica das Fass zum Überlaufen. Dramatisch geht sie in das Schlafzimmer und möchte ihre Koffer packen, aber Paula hält sie davon ab. Jessica fühlt sich nicht gesehen und hat Angst, dass sie der Princess egal geworden ist. Bei der Entscheidung verspricht ihr Hanna, dass sie das ändern möchte und auch Jessica bald wieder zum Zug kommt. Paula und Dora verlassen freudestrahlend die Villa, und auch Sabcho wird um ihre Kette gebeten.



Das "Für dich habe ich keine Worte" aus dem Vorspann gilt Laura und wird beendet mit einem "Wie heiß bist du bitte im Bikini". Das "Fuck you" von Jasmin Amelia bezieht sich auf ein Kompliment, dass sie süß sei. Hanna hat wohl beschlossen, das Loch zu füllen, das Sabcho hinterlässt – Pun intended.