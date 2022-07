Lil Uzi Vert ändert Personalpronomen zu they/them

Heute, 15:43h, noch kein Kommentar

Lil Uzi Vert (26, Name klingt auf Englisch wie "kleiner Luzifer") hat am Wochenende auf der eigenen Instgramseite eine subtile Veränderung getätigt: Der in Philadelphia aufgewachsene und jetzt in Atlanta lebende Rapstar hat die eigenen Personalpronomen auf they/them geändert. Diese werden in der Regel von nichtbinären Personen verwendet.



Entsprechende Pluralpronomen sind im Deutschen bislang nicht etabliert; einige nichtbinäre Personen bitten deshalb, keine Pronomen für sie zu verwenden. Andere benutzen sogenannte Neopronomen wie xier und dey oder auch das englische they.





Der 26-jährige Rapstar hatte in der Vergangenheit Unterstützung für die queere Community kundgetan, etwa durch das Tragen von Regenbogenfarben während Auftritten. Außerdem zeigte sich Lil Uzi Vert auch mehrfach in Kleidung, die traditionell Frauen zugerechnet wird.



In der Öffentlichkeit hat die Pronomenveränderung gemischte Reaktionen ausgelöst. In sozialen Netzwerken kritisieren etwa trans Menschen, dass der Song "That's a Rack" aus dem Jahr 2019 einen Text beinhaltet habe, der als transphob kritisiert wurde. Darin rappte Lil Uzi Vert "I was checkin' my DMs, found out she was a man / I can't DM, never, ever again" (Ich habe meine Textnachrichten gecheckt und herausgefunden, dass sie ein Mann ist / Ich kann ihr niemals mehr eine Direktnachricht schicken).

Probleme mit dem Gesetz

Zudem sorgte Lil Uzi Vert zuletzt für negative Schlagzeilen, weil sich der Rapstar vor Gericht für schuldig bekannt hat, die frühere Freundin Brittany Byrd mit einer Schusswaffe bedroht und sie in den Magen geschlagen zu haben. Dafür erhielt Lil Uzi Vert eine Bewährungsstrafe von drei Jahren und muss sich einer psychologischen Behandlung und einer Behandlung wegen Drogenmissbrauchs unterziehen. Bereits 2016 und 2020 war der Rapstar festgenommen worden – wegen rücksichtslosen Fahrens mit einem Geländemotorrad in Atlanta und wegen Beteiligung an einer Schießerei mit Paintballgewehren in der Innenstadt von Philadelphia.



Lil Uzi Vert hatte mit den Alben "Luv Is Rage 2" (2017) und "Eternal Atake" (2020) die Spitze der amerikanischen Charts erobert. Die erfolgreichste Single war "Futsal Shuffle 2020", die es bis auf Platz fünf der Singlecharts schaffte. (dk)