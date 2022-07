RuPaul passt "Drag Race"-Ableger Konzept einer RTL-Show an

Viele andere Sender kopierten Konzepte von RuPauls Erfolgsshow "Drag Race" – jetzt revanchiert sich die Über-Queen offenbar (Bild: VH-1)

Der amerikanische Sender VH1 hat am Montag die zweite Staffel von "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" angekündigt. Die erste Folge soll am 12. August in der Primetime ausgestrahlt werden.



In dem Ableger der Erfolgsshow "RuPaul's Drag Race" werden Promis in Dragqueens verwandelt – und müssen gegeneinander antreten. In der vierteiligen ersten Staffel waren 2020 unter anderem der kanadische Schauspieler Dustin Milligan ("Schitt's Creek") und die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Vanessa Williams ("Desperate Housewives") dabei.



In der zweiten Staffel sollen aber die Regeln geändert werden: Anders als zuvor soll während der Show die Identität der Teilnehmenden während der Show vom Publikum und der Jury verheimlicht werden. Erst am Ende soll aufgelöst werden, um welchen Promi es sich handelt. Anders als in Staffel eins sollen laut der VH1-Vorschau den Promi-Dragqueens auch viele leicht bekleidete Tänzer zur Seite gestellt werden. Der Sieger oder die Siegerin erhält dann 100.000 Dollar, die an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden.



Insgesamt sollen neun Promis teilnehmen, die von ehemaligen "Drag Race"-Teilnehmerinnen Brooke Lynn Heights, Jujubee und Monét X Change in der Drag-Kunst unterrichtet werden sollen. Die Presse beschreibt die Serie als Dragqueen-Version von "The Masked Singer".

Die neuen Regeln der Show erinnern damit an das Konzept der Show "Viva la Diva – Wer ist die Queen?", die erstmals während der "Woche der Vielfalt" im Juni auf RTL ausgestrahlt wurde (queer.de berichtete). Auch hier ist das Erraten der Identität der Promis ein großer Teil der Show.



Die Sendung des Kölner Privatsenders mit Moderator Tim Mälzer sorgte für Aufregung, weil der Promi-Gewinner Faisal Kawusi vor der Ausstrahlung wegen eines ein Instagram-"Scherzes" über K.o.-Tropfen aufgefallen war, den er an eine Youtuberin adressiert hatte. RTL distanzierte sich daher kurz nach der Erstausstrahlung von dem Komiker und erklärte, die Sendung sei vor dem Instagram-Eintrag aufgezeichnet worden (queer.de berichtete).



"Viva la Diva – Wer ist die Queen?" basiert auf dem erfolgreichen niederländischen Format "Make up your mind", das dort seit 2021 für den Sender RTL 4 hergestellt wird. Diese Sendung dürfte ihrerseits mutmaßlich von der ersten Staffel des "Celebrity Drag Race" inspiriert worden sein. Bislang sind sechs Folgen in zwei Staffeln gezeigt worden.



Alle neuen "Drag Race"-Episoden laufen nach der TV-Erstausstrahlung mit deutschen Untertiteln im Streamingdienst "WOW Presents Plus" (das Portal hat keine Verbindung zum neuen Sky-Angebot "WOW"). Derzeit werden dort neue Staffeln von "RuPaul's All Stars Drag Race", "Drag Race France" und "Canada's Drag Race" gezeigt. (dk)