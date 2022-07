Aufregung um Pädo-Präsenz beim CSD Köln

Pädo-Aktivisten feiern ihre Präsenz beim CSD Köln, die sie mit einem Plakat gegen queer.de am Neumarkt zum Ausdruck brachten (Bild: nb)

Der ColognePride hat sich gegenüber der "Bild"-Zeitung von der Pädosexuellen-Vereinigung "Krumme 13" distanziert, die auf ihrer Website stolz über die Anwesenheit bei der CSD-Demo Anfang Juli berichtete.



Dazu erklärte Hugo Winkels vom Kölner Lesben- und Schwulentag, der den Pride seit mehr als 30 Jahren organisiert: "Wir sind offen für jegliche Art der Liebe, sofern alle Einbezogenen auch selbstständig frei entscheiden können. Bei Schutzbefohlenen ist das nicht so. Deshalb liegt das Recht der Schutzbefohlenen über dem Recht der Gleichstellung", so Winkels. "Wir als ColognePride demonstrieren überzeugt für die Rechte verschiedenster LGBTIQA-Gruppen, aber wir werden unsere gesellschaftlich hoch akzeptierte Demonstration nicht von Gruppen mit von uns nicht befürworteten Meinungen vereinnahmen lassen."

Die "Krumme 13" des mehrfach vorbestraften Dieter Gieseking wirbt seit Jahrzehnten dafür, sexuellen Missbrauch von Kindern zu legalisieren. Auf ihrer Website erklärte die nicht als gemeinnützig anerkannte Vereinigung, dass sich die Pädo-Szene offen auf dem CSD gezeigt habe: "Mit Transparenten & Flyern und MAP-Flagge brachten sie einen Protest zum Ausdruck", heißt es darin etwa. MAP steht für "Minor Attracted Person" (also eine Person, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlt); die dazugehörige Fahne geistert seit knapp fünf Jahren durchs Internet und ist in der Öffentlichkeit und der queeren Community weitgehend unbekannt. Laut dem Faktenchecker-Portal "Snopes" handelt es sich dabei um ein auf der Bloggingplattform Tumblr gestartetes Troll-Experiment, also um einen Versuch, Unruhe in Online-Communitys zu bringen.



Die ominöse Pädo-Flagge geistert seit ein paar Jahren durchs Netz

Durch die Berichterstattung der "Bild" fand die Anwesenheit der Pädo-Aktivisten größere Beachtung in sozialen Medien. Dabei gab es keinen offiziellen Wagen oder eine anderweitige offizielle Präsenz der Vereinigung, vielmehr standen Aktivisten am Rande der Parade. Auf der "Krumme 13"-Website ist lediglich die Rede von einem mitgeführten Schild, auf dem nicht direkt für Pädosexualität geworben, sondern zum Boykott von queer.de aufgerufen wird. Hintergrund ist, dass queer.de Kommentare von Leser*innen nicht freischaltet, in denen die Legalisierung von sexuellem Missbrauch von Kindern gefordert oder Pädosexualität verharmlost wird.



Pädosexuelle Aktivisten waren im letzten Jahrhundert noch in Teilen der schwulen Community akzeptiert worden, weil sie erklärten, wie Homosexuelle eine staatlich verfolgte sexuelle Minderheit zu sein. Danach setzte sich in der Szene die Erkenntnis durch, dass es – anders als von "Krumme 13" argumentiert – keine einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen geben kann. Kinder seien schließlich nicht nur religions- oder strafunmündig, sondern auch nicht sexualmündig.



Dennoch versuchten Pädo-Aktivisten mehrfach, bei CSDs mitzuwirken, was jedoch auf Widerstand stieß. 2014 distanzierte sich etwa der CSD Stuttgart von der "Pädophilenszene" (queer.de berichtete).



Schätzungen gehen von 50.000 bis 400.000 pädophilen Männern in Deutschland aus. Pädophilie unter Frauen tritt vereinzelt ebenfalls auf, wurde bislang aber noch kaum untersucht – bei pädosexuellen Straftaten stellen Frauen schätzungsweise zehn Prozent. Viele pädophile Menschen leiden unter ihrer Neigung. Hilfsangebote wie "Kein Täter werden" wollen den Betroffenen dabei helfen, keine sexuellen Übergriffe zu begehen. (dk)