Bewerbungsfrist für Mentoring-Programm der Wirtschaftsweiber läuft

Heute, 15:22h, noch kein Kommentar

Der Verein Wirtschaftsweiber, ein "bundesweites Netzwerk für lesbische und erfolgreiche Frauen", wird im Oktober ein bundeweites 15-monatiges Programm starten, das Lesben und queeren Frauen helfen soll, ihren Einfluss in der Arbeitswelt zu erhöhen. Ab sofort können sich interessierte Frauen unter oder unter www.wirtschaftsweiber.de/mentoring bewerben.



Das Programm soll teilnehmende Frauen darin unterstützen, sich beruflich weiterzuentwickeln und neue Strategien und Handlungsmuster zu erarbeiten. Die Kosten betragen einmalig 250 Euro. Enthalten sind darin virtuelle monatliche Mentoring-Treffen sowie einige Präsenz-Veranstaltungen – etwa der Workshop "Wie geht Selbstmarketing?".



"Die Frauen werden im Programm mit einer erfahrenen Unternehmerin oder Führungskraft gematcht, mit der sie ihre beruflichen Fragen und Entscheidungen gemeinsam reflektieren, nächste Schritte besprechen, sich inspirieren lassen und so von der Erfahrung der Mentorinnen aus unterschiedlichsten Berufsfeldern profitieren", erklärte die Mentoring-Beauftragte Margarete Voll.

Die Wirtschaftsweiber sind das einzige bundesweite Netzwerk für queere Frauen in der Arbeitswelt. Sie richten sich an "Young Professionals ebenso wie Lesben in Führungspositionen, Lesben im öffentlichen Dienst ebenso wie in der Wirtschaft, Angestellte ebenso wie selbstständige Unternehmerinnen". Der Verein bietet die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Außerdem setzt er sich in Wirtschaft und Wissenschaft dafür ein, die Sichtbarkeit und Chancengleichheit von Lesben in der Arbeitswelt zu erhöhen. (cw)