Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n oder Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder/und Empfangskraft

Heute, 15:39h, noch kein Kommentar

Zur Unterstützung bei der Impfkampagne gegen MPX (Affenpocken) suchen wir zu sofort:



medizinische:n Fachangestellte:n oder Kranken- und Gesundheitspfleger:in oder/und Empfangskraft



in Teil- oder Vollzeit (20-39 Std/W.), befristet bis maximal Ende 2022.



Der Checkpoint BLN ist eine community-basierte Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Viele weitere Informationen zu unserer Arbeit und unseren Angeboten findest du auf unserer Homepage checkpoint-bln.de.



Deine Aufgaben (als MFA/Gesundheits-, Krankenpfleger:in) wären u.a.:

● Vorbereitung von Behandlungsräumen und Untersuchungsberichten

● Assistenz der Ärzt:innen und Patientenvorbereitung

● Impfungen gegen MPX durchführen

● Blut entnehmen, Infusionen nach Anweisung anlegen, Spritzen verabreichen

● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume



Deine Aufgaben (als Empfangskraft und MFA/Gesundheits-, Krankenpfleger:in) wären u.a.:

● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen der Klient:innen, welche den Standort aufsuchen

● Terminkoordinierung für Klient:innen

● Patient:innenenakten anlegen und pflegen, Patient:innendokumentation organisieren

● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten des Standorts für Klient:innen, Ärzt:innen, Mitarbeiter:innen

● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient:innen-Kontakte



Wir erwarten von dir:

● Ausbildung: MFA, Krankenpfleger:in oder vergleichbare Qualifikation

● Alternativ Erfahrung als nicht medizinisches Personal in Test- oder Impfzentren während Covidpandemie

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)



Wir wünschen uns von dir:

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Zugehörigkeit zu der LSBTIQ*-Community

● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien



Wir freuen uns über zeitnahe Bewerbungen und stellen schnellstmöglich ein.



Aussagekräftige Bewerbungen

mit Kennwort A3/2022/12 per

● E-Mail an jobs@schwulenberatungberlin.de

● Briefpost an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Fragen gerne per E-Mail an Christoph Weber (Med. Leitung)