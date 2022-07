Quidditch in Quadball umbenannt

Heute, 16:33h, noch kein Kommentar

Der Internationale Quidditchverband (IQA) hat am Dienstag die Umbenennung des von der "Harry Potter"-Buchreihe inspirierten Sports Quidditch in Quadball bekanntgegeben. Damit folgt der Weltverband Initiativen aus den USA, die insbesondere wegen der Transfeindlichkeit der "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling mit dem Vorbild brechen wollen. Außerdem würde man auch so Copyright-Auseinandersetzungen mit dem amerikanischen Filmstudio Warner Bros. aus dem Weg gehen, das die acht "Harry Potter"-Filme produziert hat.



The IQA will be joining US Quidditch and Major League Quidditch in changing the name of the sport from "quidditch" to "quadball" on a worldwide basis. pic.twitter.com/8ydGtPN730 International Quidditch Association (@IQAsport) July 19, 2022 Twitter / IQAsport

"Dies ist ein mutiger Schritt, und für mich persönlich ist der ursprüngliche Name definitiv nostalgisch", erklärte Quidditch-Mitbegründer Alex Benepe. "Aber aus langfristiger Entwicklungsperspektive bin ich zuversichtlich, dass dies eine kluge Entscheidung für die Zukunft ist, die es dem Sport ermöglichen wird, ohne Grenzen zu wachsen."

Quidditch-Verbände hatten sich in der Vergangenheit für Gleichberechtigung sowohl von Männern und Frauen als auch von trans und nichtbinären Menschen engagiert. Demgegenüber gab es in den letzten Jahren immer aggressivere Töne von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling gegen die Anerkennung von trans Menschen. So verglich die Britin etwa trans Frauen mit männlichen Sexualstraftätern (queer.de berichtete).



Announcing quadball real-life quidditch's new name. Welcome to a new realm of sport https://t.co/5DKvrVTEBT pic.twitter.com/6yeemox5ri Major League Quidditch (@MLQuidditch) July 19, 2022

| Twitter / MLQuidditch | Die amerikanisch-kanadische Liga hatte bereits letzten Monat die Namensänderung angekündigt

"Muggel-Quidditch" wurde 2005 von zwei College-Studenten aus dem US-Bundesstaat Vermont entwickelt. Spieler*innen ohne magische Fähigkeiten mit einem stilisierten Besen zwischen den Beinen werfen sich Bälle zu und versuchen, sie in großen Ringen zu versenken. Laut IQA spielen inzwischen 600 Vereine in 40 Ländern den Sport, insbesondere in Nordamerika, Australien und Europa.



Bislang fanden sogar vier Weltmeisterschaften statt, eine davon wurde 2016 in Frankfurt am Main ausgetragen. Drei Mal wurden die USA Weltmeister, ein Mal Australien. Deutschland schaffte es bei der letzten WM 2018 in Florenz immerhin auf den siebten Platz. An diesem Wochenende finden die IQA European Games 2022 im irischen Limerick statt, bei der 20 Teams aus Europa, sowie Australien und Hongkong, antreten Die Spiele werden auf Youtube live übertragen. (dk)