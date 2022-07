Heute, 06:45h, noch kein Kommentar

Am Samstag, den 16. Juli 2022 gegen 18.30 Uhr hat ein Jugendlicher mit einem Feuerzeug eine Regenbogenflagge angezündet, die im Eingangsbereich eines Cafés an der Waldhausener Straße in der Gladbacher Altstadt hing. Das meldete die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch.



Laut Polizeibericht lief der Tatverdächtige anschließend davon. Zwei Besucher*innen des Cafés folgten dem Jugendlichen, konnten ihn aber nicht auffinden.



Die Polizei sucht Zeug*innen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (02161) 290 zu melden. (cw/pm)