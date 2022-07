Tokio Hotel kündigen neues Album "2001" für November an

Heute, 10:50h,

Tokio Hotel sind zurück – mit einem neuen Album, das auch an ihre Anfänge erinnert. Wie die Band auf Instagram ankündigte, kann die Platte namens "2001" ab sofort vorbestellt werden (Amazon-Affiliate-Link ). Das sechste Studioalbum der Band erscheint am 18. November, heißt es in einer Pressemitteilung.



Das letzte Album der Band, "Dream Machine" (Amazon-Affiliate-Link ), liegt mittlerweile rund fünf Jahre und eine Pandemie zurück. Frontsänger Bill Kaulitz (32) erinnert sich in einem Statement in der Mitteilung, dass der Lockdown der Band Zeit dafür verschafft habe, wieder miteinander kreativ zu sein. Erstmals "seit langem, fühlte es sich wieder ein bisschen an wie damals, vor über 20 Jahren", erzählt Kaulitz über die Aufnahme-Sessions.

Alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte

So erklärt sich auch der Titel des neuen Longplayers: "2001" sei ein Verweis auf das Jahr, in dem die Band sich zum ersten Mal getroffen und gegründet hat. "Das Album geht zum einen back to the roots, vereint aber auch alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte", erklärt Kaulitz. Unter anderem sind neben 14 weiteren Songs auch "When We Were Younger" und "Durch den Monsun 2.0" darauf enthalten.

Zudem steht eine große Tournee für Tokio Hotel an, die sie im April und Mai 2023 unter anderem durch Städte wie London, Frankfurt, Barcelona, Paris, Berlin und schließlich Kattowitz in Polen führt.



In den letzten Jahren hatte die Band mehrere Singles veröffentlicht, darunter auch den Song "Him", in dem Leadsänger Bill Kaulitz von seiner Liebe zu einem Mann erzählt (queer.de berichtete). Kaulitz hatte vor der Veröffentlichung Details über seine "heimliche Liebschaft mit meinem besten Kumpel" erzählt (queer.de berichtete). (spot/cw)