Nur zwei Monate hinter Gittern: Verurteilter kommt nach "Lynchmord" an LGBTI-Aktivist frei

Zacharias Kostopoulos starb 2018 einen gewaltsamen Tod – und die Täter sind alle auf freiem Fuß

Heute, 15:16h,

Der Immobilienmakler Athanasios H. ist letzte Woche wieder auf freien Fuß gesetzt worden – trotz einer Verurteilung in Mai zu einer zehnjährigen Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an der Tötung des queeren Aktivisten Zacharias Kostopoulos. Wie griechische Medien berichten, habe sein Anwalt erreicht, dass H.s Urteil auf Bewährung ausgesetzt wird. Als Auflage darf der verurteilte Straftäter das Land nicht verlassen und muss sich einmal im Monat bei der Polizei melden.



Zacharias Kostopoulos war am 21. September 2018 in einer Fußgängerzone im Zentrum Athens von H. und einem 77-Jährigen zusammengeschlagen worden und starb später an seinen Verletzungen. Kostopoulos war eine Ikone der griechischen LGBTI-Community und ein Aktivist für Aids-Prävention. Vor Ort war er als Dragqueen "Zak/Zackie Oh" bekannt.



Vier Polizisten hatten nach der Attacke der beiden verurteilten Männer ebenfalls auf den sterbenden Mann eingeprügelt und ihm Handschellen angelegt, weil die Schläger ihn des Diebstahls beschuldigt hatten. Kostopoulos starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Amnesty International bezeichnete Kostopoulos' Tod als "Lynchjustiz" und "Mord" und prangerte die von den Polizisten ausgeübte Gewalt an, die offenbar auch auf Homophobie begründet war. Videoaufnahmen konnten Vorwürfe später entkräften, dass Kostopoulos ein "messerschwingenden Räuber" war, wie in griechischen Medien zunächst berichtet wurde.

Proteste der queeren Community

Die Tötung des Aktivisten löste Protestaktionen in der LGBTI-Community aus. Auch die langsame Reaktion der Staatsanwaltschaft und die abgeschwächte Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge führten zu Kritik (queer.de berichtete). Am Ende wurden nur die zwei ursprünglichen Schläger zu je zehn Jahren verurteilt, die vier Polizisten wurden freigesprochen. Der 77-jährige Täter musste wegen seines Alters seine Hafstrafe nicht antreten (queer.de berichtete).



Nach der Freilassung des zweiten Täters ist somit niemand mehr wegen der Tat im Gefängnis. Laut griechischen Medienberichten zeigte keiner der beiden Männer Reue wegen des Vebrechens.



Auch die Familie von Kostopoulos hatte die lasche Reaktion der griechischen Behörden scharf kritisiert: "Er war offensichtlich fast tot, als ihm die Handschellen angelegt worden sind. Das machte Wiederbelebungsversuche unmöglich. Es ist eigentlich fast unmöglich zu leugnen, dass dies ein Hassverbrechen war", heißt es in einer von der Anwältin der Familie verbrieteten Erklärung. (dk)