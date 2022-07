Wenn die Mitschüler dich für schwul halten

Heute, 06:39h, noch kein Kommentar

Der sanftmütige 17-jährige Oberstufenschüler Umut ist ein gutaussehender Wasserballspieler, der nur versucht, sein Leben in einer komplizierten Welt zu führen. Als einer seiner Mitspieler das Gerücht verbreitet, er sei schwul, weigert sich Umut, die Behauptung zu dementieren oder zu erklären. Er zeigt dabei eine Reife, die über sein Alter hinausgeht.

Seine Eltern, die durch ihre eigenen Eheprobleme abgelenkt sind, erweisen sich als machtlos die Folgen des Gerüchts einzudämmen. Das Verhältnis zu Umuts Teamkollegen wird daraufhin immer angespannter. Nichts ahnend versuchen Umuts Eltern sein Interesse an einem Sport-Stipendium in den USA aufrechtzuerhalten. Es dauert nicht lange und die Ereignisse überschlagen sich, bis sie einen schockierenden Höhepunkt erreichen.

Angesiedelt in der testosterongeladenen Welt des Teenager-Sports und der manchmal erstickenden türkischen Gesellschaft, hält "Not Knowing" (Amazon-Affiliate-Link ) einen Spiegel vor, was es heute in vielen Teilen der Welt immer noch bedeutet, jung und schwul zu sein. (cw/pm)



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Infos zum Film



Not Knowing. Originaltitel: Bilmemek. Drama. Türkei 2019. Regie: Leyla Yilmaz. Cast: Emir Özden, Senan Kara, Yurdaer Okur, Levent Üzümcü, Çetin Sarikartal, Ulascan Kutlu, Arda Aranat. Laufzeit: 95 Minuten. Sprache: türkische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Englisch, Polnisch (optional). FSK 12. Verleih: Pro-Fun Media

