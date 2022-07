"Die Transgender-Frage": Transgeschlechtlicher Klassenkampf

Von Jeja Klein

Heute, 10:26h, noch kein Kommentar

Die britische Journalistin Shon Faye hat mit "Die Transgender-Frage" ein Buch verfasst, das sich den gängigen Diskussionen um Toiletten oder Genital-OPs weitgehend entzieht. Von diesen in den Medien beliebten Verengungen des Lebensalltags und der Probleme der transgeschlechtlichen Bevölkerung ausgehend, legt Faye ihren Focus auf die tatsächlichen Hürden, an denen transgeschlechtliche Menschen beständig zu Kämpfen haben.



Am Montag, dem 25. Juli, wird die deutsche Übersetzung im Buchhandel (Amazon-Affiliate-Link ) liegen, angereichert mit Zahlen aus dem deutschsprachigen Raum. Der Moment könnte kaum passender sein, haben doch Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) erst kürzlich bei der Vorstellung der Eckpunkte eines kommenden Selbstbestimmungsgesetz (queer.de berichtete) eben jenen politischen Schachzug vollzogen, um den sich Fayes Kritik am liberalen Kampf für Trans-Rechte dreht.

Symbolpolitik statt Verbesserung der Lage

Die beiden Politiker*innen haben nämlich, so könnte Fayes Deutung wohl lauten, ein zutiefst klassenpolitisches Anliegen – die andauernde Enteignung der Leben transgeschlechtlicher Menschen – in eine Reform übersetzt, die nichts kostet und wenig an der miserablen gesellschaftlichen Lage der meisten trans Menschen ändert. Dafür signalisiert sie aber immerhin symbolisch, die Regierung sei irgendwie an ihrer Seite. Wie das? Indem sie das Reformpaket weitgehend auf die verwaltungsrechtlichen Abläufe von Namens- und Personenstand reduziert, jedoch früher von beiden Parteien geforderte Garantien der Kostenübernahmen geschlechtsangleichender Operationen auch abseits der Genital-OPs, also den sozialpolitischen Aspekt, gestrichen haben. Die aber könnten als Türöffner für so viele Menschen fungieren, endlich von transfeindlicher Belästigung und Dysphoriegefühlen befreit zu werden und so zum Beispiel einer festen Lohnarbeit nachzugehen, mit der sich Sicherheit herstellen lässt.



Und: Statt die Reform schnell durchzubringen, wurden die Wartenden Betroffenen der bisherigen gesetzlichen Ordnung mit der Präsentation von "Eckpunkten" vertröstet – und in die unerbittliche mediale Arena eines "gesellschaftlichen Diskussionsprozesses" geworfen, der seit vielen Monaten sowieso im Gange ist. Irgendeine gewinnbringende Erkenntnis lässt sich in den kommenden Monaten der Verächtlichmachung – der gesamtgesellschaftlichen Wälzung der "Transgender-Frage" – jedenfalls nicht erwarten.



Mediales Zerrbild für cis Bedürfnisse



Faye muss es wissen, schließlich kriegt sie seit Jahren mit, wie in Großbritannien anlässlich der mal von Premierministerin Theresa May geplanten Reform des Gender Recognition Acts diese "Frage" diskutiert wird: "Allein 2020 brachten The Times und deren Schwesterzeitung The Sunday Times zusammen über 300 Artikel über trans Menschen – fast einen pro Tag", schreibt sie. Kaum ein Thema habe die britische Öffentlichkeit zuletzt so sehr erregt wie der Wandel transgeschlechtlicher Menschen von der lächerlichen Freakshow, als die sie früher porträtiert worden sind, zu Vertreter*innen einer mächtigen neuen "Ideologie", die Institutionen für sich einnehmen und das öffentliche Leben dominieren. Die Wahrnehmung jedenfalls, wonach es sich bei trans Menschen irgendwie um eine verkopfte Elite von unerbittlichen Schneeflocken handeln muss und die von Links bis Rechts Zustimmung findet, lässt sich in Großbritannien genau so wie in Deutschland identifizieren.



Diskutiert wurde in dieser Zeit indes nicht, wie sich die eklatanten Zahlen bei der Obdachlosigkeit transgeschlechtlicher Personen, bei ihrer Betroffenheit von häuslicher und sexueller Gewalt, ihrer Suizidalität und ihrer Armut senken ließen, wegen denen die meisten selbst im Fall glücklicherer familiärer Herkunft der Arbeiter*innenklasse angehören. Vielmehr liegt die Aufmerksamkeit auf all den Themen, bei denen cisgeschlechtliche Menschen gegenüber transgeschlechtlichen Unbehagen empfinden: Sensationsheischende Berichte über Genitaloperationen, zumal bei Jugendlichen, der Zugang zu Frauentoiletten, die von keiner Zahl gedeckte Panik vor dem "Bereuen", freche Forderungen nach rücksichtsvoller Ansprache im korrekten Pronomen, trans Frauen im Gefängnis oder im Sport und so weiter.



Fayes Anliegen ist es, darauf hin zu weisen, wie sehr diese schädlichen Scheindebatten von den eigentlichen Anliegen transgeschlechtlicher Menschen ablenken – und ablenken sollen. Sie finden zudem ihr Echo regelmäßig im Lebensalltag transgeschlechtlicher Kinder und Erwachsener in Form periodisch wiederkehrender Anfeindungen – durch medizinisches Personal, Pädagog*innen, Eltern von Mitschüler*innen, Altenpfleger*innen oder einfach Fremde. Viele Eltern hätten "ähnliche Geschichten über den Zusammenhang zwischen Mobbing und falscher Darstellung in den Medien" erzählt: "'Wenn eine Dokumentation oder ein Zeitungsartikel erscheint, dann werden die Kinder in der Schule schikaniert. Sie werden auf Snapchat beschimpft, sie werden verprügelt oder sie kriegen einen Zielgestein durchs Fenster geschmissen. Alle wissen, dass das passiert, und in unseren Gruppen kriegen wir das mit'", zitiert Faye etwa den Vater eines trans Kindes.



Wer mit solchen Angriffen irgendwie zurande gekommen ist, dem fehlt danach die Kraft, politische Forderungen nach den wirklich wichtigen Themen zu stellen. Oder das Selbstbewusstsein. Diese wie auch andere Erkenntnisse hebt die Autorin durch Faktenwissen, statistische Angaben und Hintergrundgespräche. Die wiedergegebenen Erzählungen der Betroffenen lassen dabei den engen Zusammenhang zwischen medialer Darstellung, Armut und seelischen Leiden greifbar werden.



Den Zwickmühlen, in denen transgeschlechtliche Menschen in ihrem täglichen Klassenkampf immer wieder stecken, weil zum Beispiel Hilfssysteme für Obdachlosigkeit oder häusliche Gewalt binärgeschlechtlich getrennt sind, trans Menschen auf der Sraße aber mehr Gewalt durch Fremde erfahren, spürt Faye ebenso detailliert nach. Intersektionalität verkommt bei ihrer Bemühung nicht, wie so häufig, zu einem Lippenbekenntnis zum neusten moralischen Trend unter Aktivist*innen, auch mal an Schwarze Menschen zu denken, sondern meint wirklich den Normalzustand der häufigen Mehrfachbetroffenheit transgeschlechtlicher Menschen von verschiedenen Ausgrenzungs- und Unterdrückungsmechanismen. Dieser Normalzustand bewirkt, dass selbst explizit für transgeschlechtliche Personen eingerichtete Unterstützungssysteme wieder zur Hürde werden – etwa, wenn Unterkünfte für queere Obdachlose mehrheitlich von weißen, nichtreligiösen Sozialarbeiter*innen geleitet werden, denen dann wiederum das Verständnis für die Lebensrealitäten ihrer mehrheitlichen PoC-Klientel aus religiösen Herkunftsfamilien fehlt. Von gar nicht spezifisch an transgeschlechtliche Personen gerichtete Hilfseinrichtungen irgendwo in der Provinz ganz zu schweigen.



So könnten die Kämpfe, die trans Personen ständig führen, eigentlich ein verbindendes Element mit den Bewegungen des Feminismus, des Antirassismus, der Gewerkschaftsbewegung oder anderen Queers und der gesamten Linken darstellen. Zumal die meisten ihrer Anliegen weniger an Fragen von Anerkennung oder korrekter Verwendung von Pronomen – auch nicht unwichtig – scheitern. Sie scheitern zumeist, so Faye, an einem neoliberalen Staat, der sich in Großbritannien stärker noch als in Deutschland immer mehr daraus zurückzieht, gesellschaftliche Institutionen und Strukturen wie das Gesundheitssystem zu finanzieren oder sich überhaupt für eine Daseinsfürsorge zu interessieren, mit der sich keine unmittelbaren betrieblichen Gewinne erwirtschaften lassen.

Parallelen zum Abtreibungsrecht

In der Politisierung der Strategien für die transgeschlechtliche Bewegung liegen darum auch die argumentativen Schwerpunkte eines Buchs, das sich auf einem explodierenden Markt für vornehmlich autobiographische Trans-Literatur behaupten muss. Denn dass die bloße Sichtbarkeit transgeschlechtlicher Menschen etwa in Zeitungsporträts zu Mitgefühl und dadurch zur Zustimmung bei Reformen führt, daran glaubt Faye nicht. Statt weiter an die Rücksicht einer Mehrheitsgesellschaft zu appellieren, der sich trans Menschen nur offen, intim und verletzlich genug zeigen müssen, schlägt die Autorin eine Art verbindender Klassenpolitik vor.



Da wäre etwa die sich aufdrängende Parallele zum Kampf um reproduktive Rechte für Frauen und alle, die einen Uterus haben. Faye zeigt, dass nicht nur hier die Errungenschaft noch aussteht, für alle zugängliche Gesundheitsdienstleistungen zu erstreiten, die dem Selbstbestimmungsrecht im Angesicht körperlicher Zustände dienen, aus denen sich massive negative Folgen für das Leben ergeben können. Denn die spärlichen Rechte, die in Großbritannien wie auch in Deutschland oder den USA dazu bestehen, sind auch nicht als Zugeständnis zu diesem universellen Recht gewährt worden. Vielmehr waren vorher einfach zu viele Frauen bei illegalen Abtreibungen gestorben.



Dem entspricht, dass auch bei der Trans-Gesundheitsversorgung der Focus nicht auf den Bedürfnissen der Patient*innen liegt. Stattdessen geht es, das zeichnet die Autorin historisch nach, um den Schutz von zweigeschlechtlichen Ordnung vor den Verwirrungen, die von trans Menschen ohne operative und hormonelle Angleichungen ausgehen. Entsprechend war das medizinische Hilfssystem von Anfang an vor allem psychiatrisch und damit pathologisierend geprägt. Es hat von transgeschlechtlichen Menschen in der Folge genau diejenige Übererfüllung von Geschlechterstereotypen zur Bewilligung von Leistungen verlangt, die den Menschen heute von der transfeindlichen Hassbewegung vorgeworfen werden.



Welche brutalen Konsequenzen diese in Großbritannien bis heute sehr spezielle Einhegung der Trans-Gesundheitsversorgung in spezialisierte Genderkliniken hat, auf deren Erbarmen nicht zuletzt Jugendliche trotz Weiterlaufen ihrer Pubertät mehrere Jahre warten müssen, zeigt Faye in beispielhaften Einzelfalldarstellungen. Die politische Lage in Großbritannien wirkt jedenfalls nicht so, als würde sich an dieser menschenverachtenden Tortour in absehbarer Zeit etwas ändern.



Schließlich müssten sich die Debatten weg von den bloßen Fragen der staatlichen und gesellschaftlichen Anerkennung von Geschlecht – dem insbesondere in den USA und Großbritannien tobenden Kulturkrieg – und hin zu sozialstaatlichen und klassenkämpferischen Aspekten bewegen. Deren Umsetzung würde sich letztlich an der Bewilligung von Geldern auf kommunaler und bundesstaatlicher Ebene bemessen.



Davon aber würden alle marginalisierten Gruppen profitieren, weswegen Faye ihnen völlig zurecht das Eingehen strategischer Bündnisse nahelegt: Frauen, die nicht mehr von medizinischem Personal bevormundet, gegängelt und belästigt werden wollen genau so wie Arbeiter*innen, denen ein ordentlicher Kündigungsschutz ein paar der Sorgen nehmen würde oder PoCs, die endlich nicht mehr strukturell vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen sein wollen. Fayes Aussicht ist es darum auch, dass die Bewegung mehr sein muss als eine Bewegung für die Rechte oder die bloße Gleichstellung transgeschlechtlicher Menschen. Sie muss zu einer Befreiungsbewegung werden, die die Anliegen aller Marginalisierten vertritt und die ganz prinzipiellen Fehler eines gesellschaftlichen Systems offenlegt, in das sich einzufügen bisherige Bewegungen gescheitert sind.

Infos zum Buch



Shon Faye: Die Transgender-Frage. Aus dem Englischen von Jayrôme C. Robinet, Claudia Voit. 336 Seiten, hanserblau, München 2022. Deutschland: 25,00 €, Österreich: 25,70 € 15 € (ISBN 978-3-446-27540-9. E-Book: 18,99 €