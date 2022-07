Vor CSD: Gedenktafeln für Homosexuellen-Bewegung beschädigt

Heute, 14:48h, noch kein Kommentar

Unbekannte beschmierten in Berlin die Gedenktafeln am Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung. Wie die Polizei der Hauptstadt am Samstag meldete, stellten Einsatzkräfte während eines Streifenganges am Magnus-Hirschfeld-Ufer am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr die Farbschmierereien an den Gesichtern der dort abgebildeten Personen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen.

Das Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung wurde 2017 am Spreeufer zwischen Luther- und Moltkebrücke in Berlin eröffnet. Bereits seit 2011 stehen hier die beiden Gedenktafeln. Seit 2008 trägt der Uferabschnitt den Namen Magnus-Hirschfeld-Ufer. Magnus Hirschfeld startete die Bewegung vor 120 Jahren mit der Gründung seines Instituts in Sichtweite dieses Ortes, auf der gegenüberliegenden Seite der Spree. Die Gedenktafeln waren bereits in den vergangenen Jahren mehrfach beschädigt oder verbogen worden (queer.de berichtete).

Mit Sprühkreide gegen den CSD

Ebenfalls am Freitag trugen unbekannte Personen homophobe Parolen auf einem Gehweg im Tiergarten auf. Einsatzkräfte stellten die Aufschriften, die sich auf rund 75 Metern erstreckten, gegen 23.45 Uhr auf dem Asphalt des Bremer Wegs fest. Die mutmaßlich mit Sprühkreide aufgetragenen Worte, die sich auch gegen den am Samstag stattfindenden CSD richteten, konnten nach einer fotografischen Dokumentation mit Wasser und Lösungsmitteln unkenntlich gemacht werden. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. (cw/pm)