"Wir sind keine Parade!": Hunderttausende bei CSD-Demo in Berlin

Heute, 16:21h,

Die Veranstalter*innen des Christopher Street Day (CSD) in Berlin haben eine positive Bilanz gezogen. Von der großen Demonstration und anderen Veranstaltungen drumherum am Samstag sei ein starkes Signal ausgegangen, sagte Sprecherin Sandrina Koemm-Benson am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur



Menschenmassen in der Straße des 17. Juni: "Wir sind viele, und wir sind laut" (Bild: IMAGO / A. Friedrichs)

"Wir sind viele, und wir sind laut. Und wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Wir stehen für unsere Rechte ein." Der CSD habe einmal mehr gezeigt, dass man politische Ziele auch mit viel Spaß vertreten und damit viele Menschen überzeugen könne. Die Veranstalter*innen schätzten die Zahl der Teilnehmenden auf insgesamt 600 000. Die Polizei hatte zunächst von etwa 150.000 Menschen gesprochen und aktualisierte die Zahl am späten Abend auf 350.000.

So viele Trucks und Fußgruppen wie nie zuvor

Der bedeutsame Demonstrationszug mit 96 Wagen sowie über 80 Fußgruppen setze sich pünktlich um 12 Uhr in Bewegung und marschierte zügig über den 7,4 Kilometer langen Rundkurs durch die Berliner Innenstadt. Bei bestem Wetter kamen auch viele jubelnde Zuschauer*innen an die Strecke, die vom Spittelmarkt in Mitte durch Schöneberg vorbei am Nollendorfplatz über den großen Stern und Siegessäule bis zum Brandenburger Tor führte. Aus Gebäuden entlang des Zuges winkten Menschen mit Regenbogenfahnen. Die Trucks verbreiteten Musik, Konfettiregen oder Kunstnebel – sie wippten teilweise im Takt, weil die Fahrgäste auf der Ladefläche tanzten.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) eröffnete die Demonstration (Bild: IMAGO / Mike Schmidt)

Offiziell eröffnet wurde die Demonstrationen vom Vorstand des Vereins gemeinsam mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) auf dem ersten Wagen "House of Pride". Lederer erinnerte in seiner Ansprache an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Tausende Menschen sind geflüchtet, darunter viele queere Menschen." In Deutschland würden Menschen aus der Community diskriminiert, beklagte der schwule Politiker. Der Kampf dagegen und für Gleichstellung müsse weitergehen. "Wir müssen uns emanzipieren." Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), die wegen einer Corona-Infektion nicht zum CSD kam, rief dazu auf, sich Hass und Ausgrenzung entgegenzustellen.

Über 30 politische Reden zu vier Schwerpunkten

Auf vier Vereinstrucks sprachen über 30 Redner*innen, um die Sichtbarkeit und die Bedürfnisse der queeren Community zu erhöhen und ihre Vielfalt zu zeigen. Diese vier Trucks waren gleichzeitig auch die großen Thementrucks, die die wichtigsten Anliegen des CSD 2022 in den Vordergrund rückten: "House of Pride" mit Fokus auf Osteuropa, "Mentale Gesundheit", "FLINTA*" mit Augenmerk auf lesbische Sichtbarkeit, POC und Trans und als fünfter Thementruck der "Multireligiöse Wagen".



In diesem Jahr habe man "besonders auf die Problematik in Osteuropa aufmerksam machen" wollen und daher Vertreter*innen aus der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern eingeladen, erklärte der CSD-Verein. "Wir übernahmen alle Reisekosten und stellten Trucks. Es war uns wichtig, hier ganz deutlich ein Zeichen gegen Hass, Diskriminierung und Krieg zu setzen", so Ulli Pridat, presseverantwortlicher Vorstand des Berliner CSD e.V. "War kills my love", stand auf einem Plakat, das eine junge Frau im Demonstrationszug hochhielt – "Krieg tötet meine Liebe".



Auch der Staat zeigt Flagge



Ein Novum in Berlin: Anlässlich der 44. CSD-Auflage wehten erstmals drei Regenbogenfahnen am und auf dem Reichstagsgebäude, dem Sitz des Bundestags (queer.de berichtete). Auch Kanzleramt, Bundesrat und andere Institutionen wie das Innen- oder das Verteidigungsministerium setzten mit der Flagge ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz . Erst im April hatte das Innenministerium die Genehmigung für solche Aktionen erteilt.



Deutsche Premiere: Regenbogenfahnen vor und auf dem Reichstag (Bild: IMAGO / Virginia Garfunkel)

Pünktlich gegen 16.30 Uhr erreichten die ersten Fahrzeuge und Fußgruppen den Endpunkt am Brandenburger Tor. Dort fand bis Mitternacht auf der Bühne die große Abschlusskundgebung statt mit Redebeiträgen und musikalischen Acts. Unter anderem treten die Sänger*innen Wilhelmine, Ray Dalton und Alvaro Soler auf, außerdem die Hip-Hop-Künstler*innen Älice und That Fucking Sara sowie die US-amerikanische Dragqueen Lady Bunny.



Inhaltlicher Höhepunkt des Programms auf der Bühne war die Verleihung des "Soul of Stonewall Awards". Dieser wurde in diesem Jahr für das aktivistische Lebenswerk an den Stylisten Frank Wilde verliehen. Für Widerstand erhielt der Istanbul Pride den Award.



Die Polizei war beim CSD mit rund 950 Einsatzkräften vor Ort. Besondere Vorkommnisse gab es nach Angaben eines Sprechers vom Sonntag nicht. Allerdings kam es am Abend und in der Nacht im Bezirk Mitte zu zwei queerfeindlichen Angriffen (queer.de berichtete). (cw/pm/dpa)