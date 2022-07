Ehe für alle jetzt auch in Andorra

Heute, 05:11h,

Ein weiteres Land öffnet die Ehe für nicht-heterosexuelle Paare. Der Generalrat des Zwergstaats Andorra stimmte am Donnerstag einstimmig für die Ehe für alle. Bislang konnten lesbische und schwule Paare nur eine eingetragene Partnerschaft eingehen.



Der Gesetzentwurf war von der Regierungskoalition bereits vor zwei Jahren eingebracht worden (queer.de berichtete). "Heute stimmen wir für ein Gesetz, das alle Menschen einschließt", sagte Carles Enseñat, Fraktionschef der konservativ-liberalen Demokraten für Andorra, in der Debatte. "Ein Gesetz für ein modernes Land, das die freie Entfaltung der Staatsbürgerschaft gewährleistet und seinen Erfolg auf den wichtigsten Kern, die Familie, mit all ihrer Vielfalt stützt."



Umfragen zufolge unterstützen rund 70 Prozent der Andorraner*innen die Ehe für alle. Die 2014 eingeführten eingetragenen Partnerschaften waren heterosexuellen Ehen rechtlich bereits weitgehend gleichgestellt.

Auch Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet

Die Öffnung der Ehe war Teil einer größeren Reform des Familienrechts. Der Generalrat stimmte am Donnerstag auch für ein Selbstbestimmungsgesetz. Trans, inter und nichtbinäre Menschen können ihren Vornamen und Geschlechtseintrag künftig einfacher ändern, ohne dafür ein medizinisches Gutachten vorlegen zu müssen. Im jährlichen Ranking "Rainbow Europe" der LGBTI-Organisation ILGA Europe dürfte Andorra damit deutlich nach oben steigen. Bei der zuletzt im Mai 2022 veröffentlichten Liste landete das Land nur auf Platz 27 von 49 (queer.de berichtete).



In dem Zwergstaat in den östlichen Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich leben nur rund 77.000 Einwohner*innen auf einer Fläche von 468 Quadratkilometern. Das Fürstentum ist das einzige Land der Welt, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell und der Präsident von Frankreich regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft. Zudem wird ein andorranischer Ministerpräsident gewählt. Andorra ist Mitglied der Europäischen Währungsunion, nicht aber der Europäischen Union.

Ehe für alle in 33 Staaten der Welt

Andorra ist das 33. Land der Welt, das die Ehe auch für nicht-heterosexuelle Paare öffnet. Die Ehe für alle gibt es ebenso in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Kanada, Kolumbien, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Uruguay und den USA. (cw)