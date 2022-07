Erste nichtbinäre Person in Chile offiziell anerkannt

Von Rico Schüpbach

Es geht vorwärts in Chile. Nach der Öffnung der Ehe für alle Ende 2021 folgt nun der nächste Meilenstein in dem lateinamerikanischen Staat. Das Zivilgericht von Santiago de Chile erlaubt es erstmals einer nichtbinären Person, ihren amtlichen Geschlechtseintrag und Namen anzupassen.



Kläger*in Indra hat sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und Namen identifiziert, dies führte im Alltag zu diskriminierenden und entwürdigenden Situationen. Nun wurden Geburtsurkunde und alle weiteren amtlichen Dokumente angepasst und im Geschlechtseintrag statt ein "m" oder "f" ein "x" eingetragen. Eine Praxis, die sich in immer mehr Ländern durchsetzt, etwa in Argentinien, Kolumbien, Kanada und 20 weiteren Staaten.

Unterstützung durch Rechtsprofessorin



Lorena Lorca Muñoz (Bild: privat)

Indra hatte sich wie viele andere Menschen aus der LGBTI-Community an die bekannte Jura-Professorin Lorena Lorca Muñoz gewandt. Die Professorin an der Universität von Chile unterstützt seit 2009 trans, inter und nichtbinäre Menschen bei gerichtlichen Verfahren.



"Der Antrag wurde im November 2021 eingereicht, und am 25. Mai 2022 wurde das positive Gerichtsurteil bekanntgegeben", erklärte Lorena Lorca Muñoz auf Anfrage von queer.de. "Das Gerichtsurteil bedeutet einen entscheidenden Fortschritt bei der Anerkennung nichtbinärer Identitäten. Auch wenn dieses Urteil nicht automatisch für andere Richter*innen einen bindenden Charakter besitzt, ist es ein wichtiger Präzedenzfall, an dem sich die Justiz hoffentlich orientieren wird." Nun müsse auch die Politik nachziehen und die Anerkennung nichtbinärer Menschen per Gesetz regeln, forderte die Professorin.

Gericht berief sich auf Gesetz zur Geschlechtsidentität

Das Zivilgericht von Santiago de Chile stützte seinen Entscheid auf die chilenische "ley de identidad género" (Gesetz zur Geschlechtsidentität). Das Gesetz (seit 2018 in Kraft) besagt, dass die Geschlechtsidentität aller Menschen anerkannt werden muss und Menschen das Recht haben, gemäß ihrer Geschlechtsidentität zu leben, dies umfasst auch die Angleichung des Namens und des amtlichen Geschlechtseintrags. Bisher sind jedoch lediglich zwei Geschlechtseinträge möglich: "männlich" oder "weiblich".



Lorena Lorca Muñoz wies im Prozess auch darauf hin, dass die Nicht-Anerkennung nichtbinärer Menschen gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung der internationalen Menschenrechte verstoße.



In Chile richten sich viele Hoffnungen auf den linksgerichteten neuen Präsidenten Gabriel Boric, der seit 11. März 2022 im Amt ist. Er ist der jüngste Amtsinhaber in der Geschichte des Landes. Sein Sieg gegen den Rechtsaußen-Politiker José António Kast ließ die LGBTI-Community aufatmen (queer.de berichtete). Das Gesetz zur Ehe für alle wurde mitten im Wahlkampf verabschiedet und trat am 10. März 2022 in Kraft (queer.de berichtete). Seit 2015 kannte Chile die eingetragene Partnerschaft.

Ein Wort in eigener Sache

