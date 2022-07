"Princess Charming": Und plötzlich sind es nur noch vier

Von Kim Koshka

Heute, 12:30h, noch kein Kommentar

Eine folgenschwere Entscheidungsnacht liegt hinter uns: Paula und Dora sind freiwillig gegangen, Sabcho wurde die Kette von Hanna abgenommen. Die Reihe der Kandidatinnen hat sich gelichtet, nur noch sechs Frauen sind im Haus. Zählen wir doch nochmal auf, wer alles freiwillig die Villa verlassen hat: Jay, Kathi, Anastasia, Dora, Paula und – das erfährt man in einem Interview auf Youtube – Sarah. Dies wurde jedoch rausgeschnitten, sieht ja auch nicht unbedingt gut aus, weder für die Produktion noch für Hanna. Aber zurück zur siebten Folge.



Tyshea, Laura und Caro reden am Morgen über die Princess – jetzt wo sie nur noch zu sechst sind, scheinen die Themen für Gespräche begrenzt. Ty ist sich unsicher, ob sie eine Zukunft mit der Princess haben wird, Hanna habe in ihr noch kein Feuer entfachen können. Caro, noch ganz beseelt vom letzten Einzeldate, spürt eine "sexuelle Anziehung". Zum Glück – aus vergangenen Folgen wissen wir ja, dass die sexuelle Anziehung eines der wichtigsten Dinge für Hanna ist. Da haben sich zwei gefunden, alle anderen könnten dann ihre Koffer packen (dann hätte diese unerträgliche Staffel wenigstens ein frühes Ende).

"Action, Action, Action" beim Gruppendate

Zum Gruppendate sind Jasmin Amelia, Jessy und Maria eingeladen. Die Stimme aus dem Off erklärt uns (mal wieder): "Bei diesem Gruppendate gibt es Action, Action, Action" – meine Hand geht in Richtung Fernbedienung, diese Farce muss doch endlich mal ein Ende finden? Naja, nur noch drei Folgen, das schaffen wir.



Hinter der "Action" verbirgt sich Klettern. Maria gesteht ihre Höhenphobie, Hanna ist daraufhin sehr verständnisvoll: "Du musst das nicht machen". Vielleicht hat sie ja doch gelernt, Phobien der Kandidatinnen zu akzeptieren.



Nach dem Date bekommt Jessy das erste Einzelgespräch. "Ich fühl mich wohl, wir fühlen uns wohl." Gut, dann haben wir das auch geklärt – Nächste bitte!



Das folgende Gespräch findet mit Maria statt, welche ihre Augen nicht von Hannas Lippen abwenden kann – wird es zu einem Kuss kommen? Kurz vor der Umarmung, Maria ist schon zum Kuss bereit, entscheidet sich Hanna jedoch dagegen und schmiegt lediglich ihren Kopf an die Schulter der Kandidatin. Im Confessional meint Hanna, dass die Beziehung zu Maria bisher eine freundschaftliche sei. Die Kandidatin, die neben Jessy das stärkste Interesse hat, löst in der Princess also keine romantischen Gefühle aus. Das Leben kann wirklich unfair sein.

Tyshea muss Maria trösten

Das Einzeldate bekommt Jasmin Amelia, die beiden treffen sich in einer malerischen Bucht. Griechenland hat wirklich mehr zu bieten als Oliven und Feta. Das Gespräch geht in die Tiefe, die Kandidatin soll Hannas Charakter beschreiben. "Du wirkst sehr taff auf mich", stellt Jasmin Amelia fest, "aber hast auch ein paar Päckchen zu tragen, die dich sehr verletzbar machen". Hanna ist begeistert – dabei hätte diese Beschreibung auch aus einem Horoskop kommen können. Im Confessional gibt Hanna zu, sich bei Jasmin Amelia wohlzufühlen – das Repertoire an Worten, die eine Beziehung beschreiben, bleibt bei Hanna begrenzt.



Nach dem Date erzählt Jasmin Amelia den anderen Kandidatinnen, wie es für sie war – für Maria bricht danach jedoch eine Welt zusammen. Sie gesteht Tyshea, dass sie Angst habe, Hanna würde sie "nicht sehen" und sie ihr "nicht reichen würde": "Ich erlebe immer das gleiche, wenn ich eine Person sehe [und Gefühle für sie habe], kriege [ich] das nie zurück". Arme Maria, man möchte sie einfach nur in den Arm nehmen und trösten. Den Part übernimmt dann Tyshea – das sind die Momente, die für mich bisher Princess Charming ausgemacht haben. Leider wurden diese in dieser Staffel viel zu wenig gezeigt, wahrscheinlich bleibt der Eindruck der Kandidatinnen deswegen so oberflächlich.



Ein Abgang wird als Hannas Entscheidung dargestellt



Happy Hour: Die übliche Kussrunde beginnt mit Jessica, danach Caro – diese hat ihre "Energy" für die Princess "gechannelt" und sich auf das Positive fokussiert – gut, dass Caro im Marketing so versiert ist. Nach Caro ist dann noch einmal Jessica dran.



Tyshea und Hanna haben ein klärendes Gespräch. Ty erklärt der Princess, dass der gewisse Funken einfach nicht da sei, und es ist klar, dass sie nun auch freiwillig gehen möchte. Das Confessional von Hanna macht jedoch stutzig: Sie sagt, dass sie am Ende entscheiden muss, für wen ihr Herz schlägt. Da wurde wohl ordentlich am Schnitt getüftelt, für uns Zuschauende soll es so wirken, als sei Tysheas Abgang Hannas Entscheidung.



Ladys Night: Hanna muss Tyshea "leider die Kette abnehmen" und auch Maria darf ihre nicht behalten. Laura bekommt ein überraschendes Übernachtungsdate, was da wohl passieren wird?