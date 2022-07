Terre des Femmes zieht transfeindliches Positionspapier zurück

Heute, 15:24h,

Der Verein Terre des Femmes hat überraschend ein transfeindliches Positionspapier aus dem Jahr 2020 zurückgezogen. Darüber informierte der Vorstand seine Mitfrauen in einer E-Mail.



Mit dem Positionspapier "Transgender, Selbstbestimmung und Geschlecht" hatte der Verein per Mehrheitsentscheid festgestellt, was längst alltägliche Politik der Mitfrauen gewesen war: Frauen und Mädchen seien solche, die dies in einem biologischen Sinne seien.

Erfahrungswissen habe gefehlt

Die Entscheidung über die Rücknahme des Papiers erfolgte laut Eigendarstellung mit einer 3-zu-1-Mehrheit. Die Vorstände Godula Kosack, Carmen Schiller und Christa Stolle hätten sich für die Rücknahme des Papiers ausgesprochen. Einzig Inge Bell stimmte dementsprechend für die Beibehaltung der offiziellen transfeindlichen Position.



In der an die Mitglieder ergangenen E-Mail rechtfertigen die Vorständlerinnen die Rücknahme damit, dass das Papier Betroffene verletzt und diese beim Zustandekommen zu wenig gehört worden seien. Die von "Gender Critical"-Bewegten oft beschworene Gefährdung von Frauenräumen "wie beispielsweise Frauenschutzhäusern" stelle sich "in der Realität als weitaus unbedeutender dar, als im Papier angenommen".



Das Papier sei zudem ohne fundierte wissenschaftliche Expertise und ohne Erfahrungswissen von Mitarbeiterinnen der Mädchen- und Frauenschutzeinrichtungen entstanden. So stelle es keinen adäquaten Beitrag zur Debatte dar.



Papier sei nur falsch wahrgenommen worden



Allerdings scheint sich am prinzipiellen Ausschluss transgeschlechtlicher Frauen und Mädchen aus der Kategorie "Frau" nichts geändert zu haben. Die Positionierung habe sich, wie es etwas kryptisch heißt, "nicht auf eine (geschlechtsspezifische) Menschenrechtsverletzung" bezogen, sondern hätte "im Gegenteil die Wirkung" gehabt, "als verletzend und diskriminierend auf andere vulnerable Gruppen wahrgenommen zu werden". Das bedauere man sehr.



Aus diesem Grund sehe sich der Verein seit Verabschiedung des Papiers "mit den heftigsten Vorwürfen konfrontiert". Dem Vorwurf der Transfeindlichkeit sei "inzwischen mit keinem Argument mehr zu begegnen". So lange das Papier online verfügbar bleibe, werde dies auch so bleiben. Dadurch werde "unser Auftrag – der Einsatz für Frauenrechte – bis zur Unmöglichkeit erschwert", Kooperationen und Bündnisse würden aufgekündigt und Kampagnen abgebrochen.



Schließlich litten Mädchen und Frauen, die Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt, weiblicher Genitalverstümmelung, Früh- und Zwangsverheitung, Leihmutterschaft, Prostitution und Frauenhandel sind, unter dem Vorwurf der Transfeindlichkeit gegen Terre des Femmes. Zu viel Zeit und Ressourcen seien dadurch verloren gegangen, dass sich der Verein "andauernd gegen den Vorwurf der Transfeindlichkeit verwahren muss". Man wolle sich darum nun wieder auf die Kernthemen fokussieren. Dies solle "nicht durch Frontenbildung gegen andere, sondern an der Seite derer, die uns brauchen" geschehen.



Vor dem Positionspapier sei Terre des Femmes "als absolut integre, professionelle Frauenrechtsorganisation" anerkannt und gewertschätzt gewesen. Doch seit der Annahme des Positionspapiers habe der Ruf "gelitten". Die Expertise der Mitfrauen zu den Kernthemen habe es schwer gehabt, gehört zu werden.

Twitterwut

Die E-Mail wurde öffentlich bekannt, weil eine "Gender Critical"-Bewegte Screenshots von ihr auf Twitter veröffentlicht hat. Ihr Fazit: "Das autoritäre Verhalten der Queerdenker macht Frauen mundtot. Frauenverbände müssen mit massiven Attacken rechnen." Auch andere Transhasserinnen machten auf dem Sozialen Netzwerk ihrem Unmut Luft.



Andere User*innen spekulierten darüber, dass der Verein zur Rücknahme des Papiers in Wahrheit gezwungen worden oder ein "Shitstorm" die Ursache sei. Ein Statement der bei der Vorstandsabstimmung unterlegenen Inge Bell ist nicht bekannt. Der aktuellste Beitrag auf ihrem Twitter-Account von Sonntag enthält ein Zitat, das transgeschlechtlichen Frauen abspricht, Frauen zu sein.



Papier machte trans Frauen zu U-Booten des Patriarchats



Im Positionspapier hatte der Verein seinen Hassobjekten vorgeworfen, diese wollten "den körperbezogenen Begriff 'Geschlecht' beziehungsweise 'Frau' löschen" und "Frauen das Frausein absprechen". Zwar würde man die Entpathologisierung transgeschlechtlicher Menschen begrüßen. Transgeschlechtlichen Frauen warf man dennoch implizit vor, Männer zu sein, deren Transition an der Binarität der Geschlechter und ihrer Hierarchisierung nichts ändern würde. Es könne "im Gegenteil dazu beitragen, das Patriarchat fortzusetzen, zu bekräftigen und sogar dazu führen, patriarchale Logik, Sozialisation und Strukturen in Frauenräume hineinzutragen."



Der "Ausdruck" des "empfundenen Geschlechtes" werde von TdF zwar unterstützt. Man setze aber "dort Grenzen, wo dieser Ausdruck "das Recht von Frauen auf eigene Räume (z.B. Frauenhäuser) und Selbstorganisation auch unter Bezug auf den Körper betrifft", sprich: beendet. Die logischen Implikationen der gewählten Sprache liefen im Papier, wie so häufig bei "Gender Criticals", darauf hinaus, dass transgeschlechtliche Frauen in Wahrheit Männer seien, nicht als Frauen anerkannt werden dürften, beim Aufsuchten etwa von Hilfsangeboten zu häuslicher Gewalt nur ihrem "empfundenen Geschlecht" zum "Ausdruck" verhelfen wollten und aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften keine feministische Solidarität verdient hätten.



Zudem spielte das Positionspapier mit Konversionstherapien und der Vorstellung von transitionierenden Jugendlichen, die einfach nur "genügend Anlässe" hätten, "lieber Jungen sein zu wollen". Deshalb müssten Transitionswünsche auf "fachkundige Prüfung und Beratung über Ursachen und Folgen" treffen. Keinesfalls dürfe der Transition ohne solche "Prüfung" "nachgegeben werden". (jk)