Mainzer CDU-Chef setzt LGBTI-Akzeptanz mit Faschismus gleich

Der Mainzer CDU-Vorsitzende Thomas Gerster hat das Hissen der Regenbogenflagge am Deutschen Bundestag und an anderen staatlichen Institutionen mit einem unterirdischen Vergleich kritisiert und damit scharfe Proteste ausgelöst. In Anspielung an die NS-Zeit twitterte Gerster am Dienstag: "Man hat schon einmal schwarz-rot-gold durch andere Farben ersetzt. Auch damals war das Ziel die Durchsetzung einer eigenen Weltanschauung. Spoiler: Es ging nicht gut."



Der CDU-Politiker reagierte mit seinem Kommentar auf einen Tweet des ehemaligen "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt zum Streit zwischen Familien- und Innenministerium um die Progress-Pride-Flagge.

SPD: "wirrer, geschmackloser und fürchterlicher Vergleich"



Thomas Gerster ist Vorsitzender der CDU Mainz (Bild: CDU Mainz)

Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortete auf Twitter: "Was für ein wirrer, geschmackloser und fürchterlicher Vergleich."



Die Grünen Mainz warfen Gerster in einer Pressemitteilung vor, den Holocaust verharmlost und queere Menschen "mit den Nazis und dem nationalsozialistischem Regime auf eine Stufe" gestellt zu haben. "Das ist besonders perfide, weil im Dritten Reich LGBTQIA* auf staatliches Geheiß verfolgt und ermordet wurden", sagte die stellvertretende Kreisvorsitzende Stefanie Gorges.



Die Linke forderte den Rücktritt des CDU-Politikers. "1,5 Wochen vor dem Mainzer CSD disqualifiziert sich das Stadtratsmitglied Gerster erneut mit Aussagen, die dem Kreisvorsitzenden einer demokratischen Partei nicht nur peinlich sein sollten, sondern Anlass zum Rücktritt geben", erklärte der Ko-Vorsitzende Barka Braum. Auf Twitter schrieb die Mainzer Linkspartei: "Zwar sind homophobe Ausfälle bei Mitgliedern der CDU leider keine Einzelfälle, aber diese brutale Täter-Opfer-Umkehr lässt uns wütend zurück."



CDU Rheinland-Pfalz distanziert sich von Gerster



Die Kreischefin der Mainzer FDP, Almut Rusbüldt, hoffte gegenüber dem SWR, dass ihr CDU-Kollege den entstandenen Eindruck korrigiert. "Falls hier tatsächlich das Hissen der Regenbogenflagge mit dem der Hakenkreuzfahne der Nationalsozialisten verglichen worden ist, wäre dies eine Ungeheuerlichkeit. Ein derartiger geschichtsloser Fehltritt wäre eines Kreisvorsitzenden einer demokratischen Partei und Mitglieds des Mainzer Stadtrats absolut unwürdig."



Gersters eigene Partei ging klar auf Distanz. Die CDU Rheinland-Pfalz stellte auf Twitter klar: "Der vorgenommene Vergleich ist unpassend! Die Bundesflagge auf öffentlichen Gebäuden steht für unser Grundgesetz: für die Würde des Menschen und die Freiheit und Gleichheit aller."



Gerster bleibt dabei: Pride-Flaggen sind "gefährlich"

Thomas Gerster tweetete später, es tue ihm leid, sollte er "mit meinem zugegeben überspitzten Kommentar" jemanden verletzt haben. Es gehe ihm darum, "vor öffentlichen Gebäude nur Fahnen zu hissen, deren Definition dem Staat unterliegt". Dies sei bei der Regenbogenflagge nicht der Fall: "Es gibt aber keinerlei gesetzliche Definition, für was die Regenbogenflagge steht. Insofern ist eine Beflaggung gefährlich."



Sollte ich mit meinem zugegeben überspitzten Kommentar zur #Beflaggung #Regenbogenflagge verletzt haben, tut es mir leid. Ich wollte nie LGBTQII mit Nazis gleichsetzen.Mir geht es darum, vor öffentlichen Gebäude nur Fahnen zu hissen, deren Definition dem Staat unterliegt. Thomas Gerster (@MainzAltstadt) July 26, 2022 Twitter / MainzAltstadt

Gegenüber dem SWR erklärte Gerster: "Wir haben uns als Bundesrepublik für die Farben Schwarz, Rot und Gold entschieden als Symbol unseres Grundgesetzes. Das schützt alle Gruppen vor Diskriminierung und verbietet eine Bevorzugung von anderen." Wenn man eine Minderheit, auch aus berechtigten Gründen, hervorhebe, sei das eine Verwässerung des Anspruchs, alle gleich zu behandeln. "Es ist schwierig, Einzelinteressen über das Gemeinwohl zu stellen", so Gerster. Mit dem Hissen nicht nur der klassischen, genehmigten Regenbogenflagge, sondern sogar einer erweiterte Variante, die u.a auch trans und inter Menschen explizit berücksichtigt, werde weiter an der Schraube gedreht. (cw/dpa)