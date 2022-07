Indiana: Trans Mädchen darf wieder Softball spielen

Heute, 10:25h,

Wieder ein juristischer Sieg über die republikanische Verfolgung transgeschlechtlicher Kinder in den Bundesstaaten der USA: Ein zehnjähriges transgeschlechtliches Mädchen aus Indiana darf wieder zurück in ihr Softballteam. Das hatte es verlassen müssen, weil die republikanisch geführte Regierung des Staates die Teilnahme von trans Mädchen am Mädchensport verboten hatte. Softball ähnelt dem Baseball, wird aber unter anderem auf kleineren Feldern gespielt.



Indiana war Anfang des Jahres der achte US-Bundesstaat mit einer entsprechenden Regelung geworden, der transgeschlechtliche Kinder und Jugendliche beim Sport auf ihr bei der Geburt eingetragenes Geschlecht verweist. Darum hatte die Schule des Mädchens seine Mutter darauf hingewiesen, dass es für das Kind nicht mehr möglich sei, im neuen Schuljahr ab August im Softballteam mitzuspielen. Der rechtliche Name des Kindes ist bereits geändert. Unter seinen Mitschüler*innen ist das Mädchen zudem nur unter seinem richtigen Namen bekannt.

Verstoß gegen Title IX

Die Entscheidung des Bundesgerichts basiert auf der Antidiskriminierungsklausel "Title IX", die in Schulen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts untersagt. "Das Herausgreifen transgeschlechtlicher Frauen ist eindeutig Diskriminierung auf der Grundlage von Geschlecht, egal, mit welchem Argument dieses Herausgreifen begründet worden ist", schrieb die Bundesrichterin Jane Magnus-Stinson in ihrem Urteil.



In dem Fall hatte nicht nur der Staat Indiana Widerspruch gegen den Antrag der Mutter des zehnjährigen Mädchens erhoben, sondern auch fünf erwachsene Sportlerinnen, die sich durch die Integration von trans Mädchen im Schulsport augenscheinlich bedroht fühlen. Die Entscheidung zugunsten des Mädchens ist jedoch zunächst nur vorläufig und gilt, so lange in der Sache weiter verhandelt wird. Mit der vorliegenden Interpretation, dass der Ausschluss des Mädchens gegen "Title IX" verstoßen dürfte, hat das Gericht jedoch ein deutliches Zeichen seiner Rechtsauffassung gesendet.

Queere Organisation unterstützt Klagen

Ken Falk von der Indiana-Filiale der American Civil Liberties Union begrüßte die Entscheidung: "Wenn Falschinformationen über Biologie und Geschlecht dazu benutzt werden, transgeschlechtliche Mädchen aus dem Schulsport auszuschließen, zählt das zu der selben Form von Geschlechterdiskriminierung, die seit Langem schon unter 'Title IX' verboten ist – einem Gesetz, das alle Schüler*innen, inklusive transgeschlechtlichen, auf der Grundlage ihres Geschlechts schützt." Man sei erfreut, dass auch die Richterin dies erkannt habe. Wenn anderen Schüler*innen ihr Recht verweigert werde, wegen ihrer Transgeschlechtlichkeit einem Sportteam beizutreten, sollten sie sich sofort an die ACLU wenden.



Immer wieder stoppen Gerichte die im um den Status transgeschlechtlicher Bürger*innen tobenden US-Kulturkampf erlassenen Gesetze gegen transgeschlechtliche Kinder, Jugendliche und ihre Familien. In Texas etwa wollte die Regierung des Republikaners Greg Abbott die Familien von trans Kindern wegen "Kindesmisshandlung" verfolgen lassen. Zuletzt stoppte ein Gericht nach erstem juristischem Hin und Her aufs Neue diese Praxis (queer.de berichtete). (jk)