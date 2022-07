Carsharing-Anbieter verdächtigte trans Frau des Identitätsdiebstahls

Heute, 17:17h, noch kein Kommentar

Die transgeschlechtliche Jasmin Kira Hornung war mit einem Auto des Carsharing-Anbieters "Share Now" gefahren, als sie feststellte, dass sie beim Aussteigen Geld zurückgelassen hatte. Um die Chance nicht ziehen zu lassen, ihr Geld zurück zu kriegen, rief sie beim Anbieter an. So weit, so banal.



Der Anruf aber brachte ihr nur noch mehr Probleme ein, wie das Boulevardblatt "B.Z." berichtet. Denn bei der Abfrage der personenbezogenen Daten stieß Hornung auf ein Problem, das viele transgeschlechtliche Personen kennen: Die Mitarbeiterin verdächtigte sie des Identitätsdiebstahls.

Wegen Stimme gesperrt

Die Telefonistin war partout überzeugt davon, dass es sich bei der Frau am anderen Ende der Leitung um einen Mann handeln musste, der Name, Alter und Anschrift der Frau aus dem "Share Now"-Account angab. "Als ich sagte, dass ich Frau und nicht Herr Hornung bin, wurde mir nicht geglaubt" sagte die Carsharing-Kundin gegenüber der "B.Z.".



Nicht nur, dass Hornung ihr Geld los war. Einige Tage später musste sie auch noch die Sperrung ihres Kontos feststellen. Ein weiterer Anruf in der Hotline brachte Gewissheit: Grund war das Telefonat mit der Mitarbeiterin, die am Klang von Hornungs Stimme auszumachen meinte, dass sie nicht die Jasmin Kira Hornung aus dem Datensatz sein konnte.

"Verdacht eines AGB-Verstoßes"

Die Zeitung rief beim Anbieter an und erkundigte sich, ob es den Vorfall tatsächlich so gegeben hat. "Share Now" bestätigte das: Das Konto der Kundin sei "aufgrund eines Verdachts eines AGB-Verstoßes vorläufig gesperrt" worden. Das jedoch sei "ein klarer Fehler" gewesen. Das Unternehmen will aus dem Vorfall lernen und das Verfahren zur telefonischen Identitätsüberprüfung überarbeiten.



Zwar ist die Accountsperre inzwischen wieder aufgehoben. Doch auch weil "Share Now" sogar am CSD teilnimmt, ist Hornung über den Vorgang wütend. Immerhin haben wir das Jahr 2022, wie sie gegenüber der Hauptstadt-Zeitung betont.



Der Carsharing-Stress der Berlinerin erinnert an Probleme, mit denen transgeschlechtliche Fahrer*innen des Fahrtendienstleisters "Uber" zu kämpfen hatten. Stunden in den Telefonhotlines und Support-Chats, immer wieder abgelehnte Registrationsprozesse trotz gültiger, zugesandter Fahrzeugscheine, Führer*innenscheine und Versicherungsunterlagen, die Anzeige von Deadnames gegenüber Kund*innen, Sperrungen bereits aktiver Konten, lebenslängliche Ausschlüsse und immer wieder die Behauptung, mit betrügerischer Absicht unterwegs zu sein – dagegen wehrten sich zuletzt die "Uber"-Fahrer*innen in den Vereinigten Staaten zusammen mit der American Civil Liberties Union (queer.de berichtete). (jk)