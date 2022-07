In Berlin gab es wieder "Puschelalarm"

Von Phil Hollister

Nach einigen anstrengenden Arbeitswochen melde ich mich mal wieder mit meinem Vlog zurück. Als selbstständiger Content Producer besonders im Bereich LGBTI hatte ich (zum Glück) gute Aufträge erhalten, die sehr zeitnah um die Pride-Monate stattfanden.



Sobald die stressigen Wochen vorbei sind, schneide ich ein Vlog-Video aus Mykonos fertig, wo ich im letzten Monat war. Außerdem habe ich ein weiteres männliches Eye Candy aus dem Archiv herausgesucht. Stay tuned – wie man es in der Social-Media-Sprache nennt.

Über 3.000 Personen auf 18 Booten

Letzte Woche besuchte ich mit meiner Kamera den Berliner Canalpride, besser bekannt unter dem Namen "CSD auf der Spree". Zum 16 Mal fand dieses Sommerhighlight der Berliner Pride-Weeks statt. Diesmal nahmen über 3.000 Personen an der Bootsparade teil.



Besonders hervorzuheben ist der "Puschelalarm". Schaut euch das Video an, dann wisst ihr; was gemeint ist.



Leider kann man zeitgleich nicht überall sein. Ich fahre wohl im kommenden Jahr mal zum Schiffbauerdamm und werde die Schiffe zusammen mit bunt beflaggen Bundestag ablichten. Dieses Mal hielten mich die zahlreichen Schiffe im Ostteil der Stadt fest.

Viele fröhliche Menschen

Insgesamt gab es 18 große Schiffe, die gefühlt aus allen Richtungen kamen. Die Startpunkte waren in der Tat auf mehrere Anleger in der Stadt verteilt worden, so dass es keine Bilder geben kann mit 18 Schiffen hintereinander. Wahrscheinlich wäre das auch kaum möglich umzusetzen.



Wie mir allerdings von den Schiffen berichtet wurde, nimmt man als Teilnehmer*in eher die Stimmung auf dem Schiff als drumherum wahr.



Auf welchem Schiff nun die beste Stimmung war, verrate ich nicht. Auf jeden Fall habe ich viele fröhliche Menschen gesehen. Ihr könnt euch auch in der unten verlinkten Bilder-Galerie davon überzeugen