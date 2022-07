Tränenreiche Reue: Simex bedauert "Schwuchtel"-Beleidigung

Heute, 08:25h,

Schimpfwörter, Beleidigungen, Ausraster. Mit seiner diskriminierenden Wortwahl und dummen Aktionen hat sich der Youtuber Simex in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Genau deshalb wurde er in der TV-Show "Das große Promi-Büßen", die am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, von Olivia Jones in die "Runde der Schande" zitiert.



Der 21-Jährige ist seit einigen Jahren mit "Fortnight Battle Royale"-Videos bei Youtube erfolgreich und hat Hunderttausende Follower*innen. Zwischendurch postet er auch immer wieder Clips über seinen Alltag. Peinliche Berühmtheit erlangte er, als einen Radfahrer in Barcelona aus Spaß mit Hundekot bewarf und sich dabei filmte.



"Ich habe Respekt vor der 'Runde der Schande'", begann Simex seine Beichte. "Denn ich habe auf Youtube sehr viel Kacke gebaut – oder sollte ich eher sagen: geworfen?"

Simex beschimpfte Salto Lenny als "Schwuchtel"

Das anfängliche Lachen sollte ihm bald vergehen. "Manchmal ist der Mist, den die Leute von sich geben, noch viel schlimmer als mit Kacke um sich zu schmeißen", sagte Olivia Jones und konfrontierte Simex mit Videos, in denen er andere Youtuber auf Schwerste beleidigt. Seinen Kollegen Salto Lenny beschimpfte er in einer privaten Nachricht etwa als "Schwuchtel". Die Dragqueen zeigte sich sichtlich schockiert.



Er habe nichts gegen Schwule, beteuerte Simex. Die Wortwahl tue ihm unendlich leid. "Im Endeffekt sollte man, vor allem im 21. Jahrhundert, das Wort 'Schwuchtel' nicht mehr benutzen und erst recht nicht als Beleidigung", gab sich der 21-Jährige zerknirscht. "Könnte ich diese Wörter rückgängig machen, würde ich das natürlich machen."

Klare Worte von Matthias Mangiapane

Olivia Jones sprach dem Influencer deutlich ins Gewissen. "Ich glaube nicht, dass du homophob bist oder Probleme mit Schwulen hast. Ich glaube eher, dass dir nicht bewusst ist, was deine Worte und Taten wirklich auch auslösen bei Menschen", meinte die Dragqueen und ließ Simex' schwulen Show-Konkurrenten Matthias Mangiapane zu Wort kommen. "Das Wort 'Schwuchtel' wird sehr oft verharmlost", sagte der Realitystar. "Ich glaube, dass man ganz aktiv dagegen vorgehen muss und immer wieder ansprechen muss, wie verletzend das Thema ist und wie die Homophobie auch immer wieder befüttert wird mit diesen Ausdrücken."



Am Ende der Beicht-Session liefen Simex die Tränen übers Gesicht. "Natürlich ist mir klar, dass wenn man solche Wörter benutzt, dass die Menschen darunter leiden. Das geht halt wirklich gar nicht", zeigte er sich geläutert. Gegenüber Olivia Jones versprach er: "Wenn ich aus diesem Camp gehen werde, wird so etwas nie wieder passieren". Er habe erkannt, dass er gerade für seine jüngeren Follower ein Vorbild sein müsse.



Die Dragqueen zollte ihm, ebenso wie einige Kommentator*innen in sozialen Medien, "allergrößten Respekt" für seine Einsicht. Straflos kam der Youtuber jedoch nicht davon: Die nächsten Tage muss Simex im ProSieben-Camp Latrinendienst leisten.



Kindergeburtstag mit erzwungenen Beichten



In dem neuen Format "Das große Promi-Büßen" konfrontiert Dragqueen Olivia Jones mehr oder weniger prominente Kandidat*innen mit ihren großen oder kleinen Sünden – und spricht ihnen ins Gewissen (queer.de berichtete). Die Show, die eigentlich für Sat.1 geplant war, unterscheidet sich nicht groß von einschlägigen Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Die Alm": Die vermeintlichen Stars leben jenseits von Luxus auf engstem Raum zusammen und messen sich in Challenges, die Erinnerungen an einen Kindergeburtstag aufkommen lassen. Neu sind lediglich die erzwungenen Beichten.



In der ersten Folge von "Das große Promi-Büßen" nahm Olivia Jones Matthias Mangiapane in die Mangel (queer.de berichtete). (cw)