VW-Mitarbeiter muss geschlechtergerechte Sprache akzeptieren

Der Autokonzern Audi darf weiter uneingeschränkt mit geschlechtergerechter Sprache kommunizieren. Die Unterlassungsklage eines Managers der Konzernmutter Volkswagen wies das Landgericht Ingolstadt am Freitagmorgen ab (Az. 83 O 1394/21). Hintergrund ist, dass der Mann in firmeninterner Kommunikation nicht mit Worten wie "Mitarbeiter_innen" konfrontiert werden wollte (queer.de berichtete).



Der Vorsitzende Richter Christoph Hellerbrand erklärte, der VW-Manager habe keinen Unterlassungsanspruch, da er nicht zur aktiven Nutzung des nur an Audi-Mitarbeitende gerichteten Leitfadens verpflichtet sei. Mit diesem im März 2021 eingeführten Papier hatte die Audi AG "gendersensible Formulierungen von nun an in der internen und externen schriftlichen Audi-Kommunikation allgegenwärtig machen" wollen.



Der Kläger kündigte an, dass er das Urteil mit seinem beiden Anwälten prüfen lassen wolle. "Dass es weitere Schritte gibt, schließe ich explizit nicht aus", sagte er. Die Anwälte hatten im Vorfeld erklärt, das Verfahren könne auch als eine Art Musterprozess betrachtet werden.

Kläger: Geschlechtergerechte Sprache verletzt mein Persönlichkeitsrecht

Klägeranwalt Dirk Giesen sagte laut Bayerischem Rundfunk, dass auch sein Mandant "zweifelsohne für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung" sei. Die im Leitfaden vorgeschriebene Verwendung geschlechtergerechter Sprache führe allerdings "zu neuer Diskriminierung und verletzte das Allgemeine Persönlichkeitsrecht" seines Mandanten – und zwar konkret in der Ausprägung der geschlechtlichen Identität. Diese Verletzung passiere laut dem Anwalt schon, wenn sein "Mandant die gendersensiblen Formulierungen lesen müsse". Der Kläger hatte daher Audi verpflichten wollen, ihn bei Verstößen 100.000 Euro zu bezahlen.



Audi argumentierte jedoch, dass es bei einem so großen Konzern nicht möglich sei, jeden Mailverteiler, in dem der Kläger enthalten sei, auf geschlechtergerechte Sprache zu überprüfen und dies individuell zu ändern. Ohnehin sei die Nutzung dieser Sprache laut einem Audi-Anwalt ein Beitrag zur Gleichberechtigung, mit dem sich jeder Mensch – auch eine nichtbinäre Person – angesprochen fühlen könne. (dk)