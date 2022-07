Zürich: Homophober Prediger schuldig gesprochen

Heute, 15:29h,

Ein 63-jähriger Straßenprediger ist laut "Blick" am Freitag wegen homosexuellenfeindlichen Äußerungen vom Bezirksgericht Zürich zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.200 Franken (15.600 Euro) auf Bewährung verurteilt worden (95 Tagesätze). Sollte er in den nächsten zwei Jahren derartige Äußerungen öffentlich wiederholen, müsste er die Strafe bezahlen. Zudem muss er bereits jetzt die Gerichtskosten tragen.



Das Gericht befand den Angeklagten schuldig, im Sommer 2021 bei einer Predigt auf der Einkaufsmeile Bahnhofstraße zum Hass gegen Homosexuelle aufgerufen zu haben. "Gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen kann man auch, wenn man aus religiöser Überzeugung Aussagen macht. Denn sie sind für Betroffene herabsetzend und diskriminierend", erklärte der Richter. Außerdem wurde der Angeklagte wegen "Verhinderung einer Amtshandlung" verurteilt, weil er zunächst vor den Polizist*innen weggelaufen sei.



Mit dem Urteil blieb das Gericht hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung gefordert hatte. Laut dem Richter waren die Äußerungen – verglichen mit denen von Holocaustleugnern – allerdings vergleichsweise milde. Der Angeklagte selbst hatte keinen Rechtsbeistand genommen, sondern sich selbst verteidigt. Vor Gericht sagte er, Jesus sei sein Anwalt.



Nach dem Verfahren gab sich der Angeklagte widerspenstig: Die Verurteilung störe ihn nicht, da er für Jesus gerne sein ganzes Hab und Gut gebe.

Angeklagter bezeichnete Homosexuelle als minderwertig

Die Predigt war nach Angaben der "Neuen Zürcher Zeitung" eine "homophobe Tirade", in der der Angeklagte Schwule und Lesben unter anderem als minderwertig beschimpft hatte. Er soll Homosexualität auch als "böse Lust" und "schändliche Begierde" bezeichnet haben. Vor Gericht argumentierte der Fundamentalist, er habe sich nur auf die Bibel berufen.



Die Verurteilung erfolgte nach einem neuen Gesetz gegen homosexuellenfeindliche Hassrede, das erst 2020 vom schweizerischen Wahlvolk angenommen wurde: Mehr als 63 Prozent stimmten bei einem Referendum zu (queer.de berichtete). Das bisherige Strafgesetz hatte lediglich Diskriminierung und Hetze wegen der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Ethnie unter Strafe gestellt. (dk)