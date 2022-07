Erster Affenpocken-Todesfall in Europa

Heute, 04:33h,

In Spanien ist der erste Todesfall durch eine Affenpocken-Infektion registriert worden. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders RTVE und anderer spanischer Medien handelt es sich gleichzeitig auch um den ersten Todesfall in Europa.



Am Freitag wurde zudem auch in Brasilien der Tod eines mit Affenpocken infizierten Mannes bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte in einem Situationsbericht zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch von Anfang der Woche insgesamt fünf Tote verzeichnet – alle in der Region Afrika.

Spanien gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern

Die infizierte Person in Spanien sei in der Region Valencia im Nordosten des Landes an der Krankheit gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitagabend mit. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Spanien ist eines der von der Krankheit am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Von den 4.298 bisher im ganzen Land erfassten Infektionsfällen hätten bisher nur 120 eine Krankenhaus-Einweisung nötig gemacht, hieß es.



Beim Toten in Brasilien handelt sich um einen 41-jährigen Mann, der nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch an Lymphomen und einem geschwächten Immunsystem litt. "Die Komorbiditäten verschlimmerten seinen Zustand", teilte die Behörde mit. Der Patient wurde in der südöstlichen Stadt Belo Horizonte ins Krankenhaus eingeliefert und starb an einem septischen Schock, nachdem er auf die Intensivstation gebracht worden war.

2.595 Infektionen in Deutschland

In Deutschland hatte das Robert Koch Institut (RKI) am Freitag 2.595 Fälle von Affenpocken verzeichnet. In den allermeisten Fällen sind laut RKI derzeit Männer erkrankt, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern hatten. In nur fünf Fällen seien Frauen betroffen, bei Kindern seien keine Fälle bekannt geworden.



Vor dem Hintergrund der nur schleppend angelaufenen Impfungen forderte die Deutsche Aidshilfe (DAH) die Bundesregierung am Freitag dazu auf, eine Million Impfdosen bei den Herstellern zu ordern (queer.de berichtete). "Ziel muss sein, die Zahl der Infektionen so schnell wie möglich zu senken und die Epidemie dauerhaft in den Griff zu bekommen", sagte DAH-Vorstand Ulf Kristal, Das sei nur möglich, wenn möglichst viele Menschen mit Infektionsrisiko geimpft würden.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte den Affenpocken-Ausbruch am vergangenen Wochenende zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt (queer.de berichtete). WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus rief promiske schwule und bisexuelle Männer dazu auf, die Zahl ihrer Sexualkontakte zu reduzieren (queer.de berichtete). (cw/dpa)