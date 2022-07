Gibt es bei queeren Sexszenen einen Nachholbedarf?

Heute, 15:33h, noch kein Kommentar

Erstmals für Aufsehen sorgte Stephen Dunn, geboren 1989 in Kanada, mit seinem starken Debütfilm "Closet Monster" (hierzulande u.a. zu streamen bei Filmfriend, Sooner oder Realeyz). Nun stellte sich der schwule Filmemacher seiner bislang größten Herausforderung: einer Neuauflage von "Queer as Folk", jener wegweisenden britischen Serie von Russell T Davies, von der es bereits 2000 eine erste US-Version gab. Seit dem 31. Juli 2022 ist sie bei Starzplay zu sehen (Serienkritik von Sebastian Galyga).



Zum Start seiner ersten eigenen Serie als Showrunner, sprachen wir mit Dunn in einem Videotelefonat.

Mr. Dunn, als Kanadier kannten Sie vermutlich erst die US-Version von "Queer as Folk", bevor Sie das britische Original von Russell T Davies gesehen haben, oder?



Ja, das stimmt. Ich habe die US-Serie damals bei uns heimlich im Keller geguckt, mehr oder weniger ohne Ton, damit wirklich niemand mitbekommt, was da läuft. Für mich war das die erste Begegnung mit der queeren Community überhaupt. Später habe ich mir dann, gegen Ende der High School, aus der Videothek auch die britische Version ausgeliehen. Und die hat wirklich bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Die hatte eine solche Wucht, war so direkt und offenherzig, echt Punk!



Fanden Sie es schwierig, aus "Queer as Folk" nun komplett Ihr eigenes Ding zu machen?



Dass wir etwas ganz Neues kreieren können und nicht auf den alten Geschichten aufbauen, war mir wichtig, und dass ich dafür den Segen von Russell hatte, gab mir ein gutes Gefühl. Natürlich wollte ich dem Spirit dieser beiden Serien, die für mich in meiner Jugend so wichtig waren, Tribut zollen. Aber ich wollte auch mehr von der LGBTIQ-Community zeigen als den kleinen Ausschnitt, den sie damals repräsentierten.



Unser "Queer as Folk" heute ist inspiriert von der queeren Szene, wie ich sie heute in meiner Heimatstadt Toronto sehe, zu der sehr viele Personengruppen gehören, die ich sehr selten im Fernsehen oder überhaupt in Darstellungen queeren Lebens sehe. Inklusion ist mir ein echtes Anliegen, nicht nur was trans und nichtbinäre Menschen angeht, sondern auch bei Personen mit Behinderungen. Ich habe etliche queere Freunde und Verwandte mit körperlichen Einschränkungen, die alle zwangsläufig auch Aktivist*innen sind, weil sie sich ihren Platz und ihre Sichtbarkeit immer erst erkämpfen müssen. Deswegen wollte ich meinen Teil dazu beitragen.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Serie ausgerechnet mit einer Schießerei in einem queeren Nachtclub und damit mit queerem Trauma zu beginnen?



Mein Ziel war es, gleichermaßen Freude und Widerstandsfähigkeit auszubalancieren und in Bezug zu einer einschneidenden, traumatischen Erfahrung zu setzen. Denn queere Geschichte und queere Lebensrealität ist nun einmal verwurzelt in Trauma, aus dem aber eben auch unsere Kraft, unser Überlebenswille und unsere Lebensfreude selbst in widrigsten Umständen resultieren. Es geht in "Queer as Folk" nicht um dieses Attentat, deswegen zeigen wir es auch nicht. Aber ich habe mich in der Vorbereitung mit vielen Überlebenden des "Pulse"-Anschlags in Florida getroffen und habe alles darangesetzt, mit deren Erfahrungen so ehrlich und respektvoll wie möglich umzugehen. Ich wollte die bittere Realität queeren Lebens in Amerika im Jahr 2022 genauso zeigen wie die ausgelassene Freude und Vielfalt in unserer Community.



Die Hauptrollen in Ihrer Serie spielen viele tolle queere Schauspieler*innen, viele von ihnen Newcomer*innen. Aber auch die famose Kim Cattrall ist mit von der Partie. Wie haben Sie Ihr Ensemble zusammengestellt?



Mir war es ein Anliegen, dass die queeren Hauptrollen auch von queeren Schauspieler*innen gespielt werden. Der Casting-Prozess hat unglaublich viel Spaß gemacht; in all den Bewerbungsvideos aus der ganzen Welt gab es so viele tolle Entdeckungen zu machen. Am Ende ist es uns gelungen, nicht nur wirklich enorm talentierte Schauspieler*innen zu finden, sondern vor allem richtig wunderbare Menschen. Die Harmonie und Nähe in diesem Ensemble war so bemerkenswert, dass es sich wirklich anfühlte, als seien wir eine Familie. Aber mir hat es auch viel Spaß gemacht, absolute Vollprofis wie Juliette Lewis, Ed Begley jr. oder eben Kim Cattrall für die Serie gewinnen können. Kim ist natürlich eine Ikone. Und was brauchen wie Gays mehr als eine Cabaret-Szene, in der Kim Cattrall Liza Minnelli singt?



Kim Cattrall in "Queer as Folk" (Bild: Starzplay)

Gerade die britische "Queer as Folk"-Version war bahnbrechend nicht zuletzt in der Darstellung von schwulem Sex. Da gibt es auch heute noch Nachholbedarf, oder?



Definitiv, und ich bin stolz darauf, dass auch wir nun Dinge zeigen, die womöglich im Fernsehen noch nie zu sehen waren. In der vierten Episode etwa gibt es eine Orgie für behinderte Menschen, und in einer wirklich tollen Sexszene sehen wir, wie der Lover des im Rollstuhl sitzenden Marvin erstmals dessen Körper und Gliedmaße erkundet. Ich bin so stolz auf den Schauspieler Eric Graise und wie er diese Szene gemeistert hat. Eine andere tolle und wichtige Sexszene gibt's in der zweiten Folge, in der Jessie James Keitel zeigt, wie ihre Figur Ruthie sich als trans Frau quasi ihres Körpers und ihrer Sexualität wiederermächtigt. Ein echter Gänsehautmoment, geschrieben von unserer Drehbuchautorin und Executive Producerin Jaclyn Moore.



Muss man für solche Szenen heutzutage noch sehr kämpfen?



Ich war gespannt darauf, wie die Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Peacock laufen würde, der die Serie produziert hat. Auch weil der so neu war, dass es noch keine Erfahrungswerte gab, von denen mir Kolleg*innen berichten konnten. In besagter Szene in der zweiten Folge zeigen wir "full frontal nudity", und natürlich gab es darüber Diskussionen. Aber sobald wir erklären konnten, warum es für uns wichtig war, nicht in einem solchen Moment plötzlich verschämt zu sein wegzuschneiden, waren zum Glück alle sehr schnell der gleichen Meinung wie wir. Von harten Kämpfen kann also in diesem Fall zum Glück gar keine Rede sein.







| Offizieller deutscher Trailer