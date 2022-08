Trans Frau an Brust berührt, beleidigt, bespuckt, geschlagen und mit Reizgas besprüht

Heute, 04:55h, noch kein Kommentar

Im Bremer Stadtteil Walle kam es am Freitagnachmittag zu einer offenbar transfeindlichen Attacke auf eine Spaziergängerin. Das 40 Jahre alte Opfer wurde dabei leicht verletzt. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.



Laut Polizeibericht ging die trans Frau ging mit ihrem Hund und zwei Ziegen in der Waller Straße spazieren und wurde laut eigener Aussage zunächst von einem vorbeifahrenden Auto leicht berührt. Der Fahrer stieg anschließend aus und stieß Beleidigungen und Bedrohungen aus. Die 40-Jährige setzte ihren Weg durch einen Grünzug fort und traf in der Straße Auf den Barken abermals auf den Fahrer, der nun in Begleitung von zwei jungen Männern war.

Der Autofahrer flüchtete in einem schwarzen VW

Dort wurde die trans Frau laut eigenen Angaben aus dem Trio heraus bespuckt, geschlagen und an die Brust gefasst. Nachdem der Autofahrer sie mit Reizgas besprühte, flüchteten die Angreifer im Wagen bzw. auf zwei E-Scootern. Die 40 Jahre alte Bremerin wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Der Autofahrer wurde mit korpulenter Figur, dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er flüchtete in einem schwarzen VW.

Hinweise von Zeug*innen nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen. Wie bei Hasskriminalität üblich, ermittelt der Staatsschutz der Polizei Bremen. (cw/pm)