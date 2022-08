Ein schwuler König für Kreuzberg: Berlin bekommt Rio-Reiser-Platz

Heute, 05:47h,

Ein selbst ernannter Monarch erhält Einzug in Berlin-Kreuzberg. In dem bis heute als links-alternativ geltenden Kiez wird das schon länger erwartete Ereignis sogar kräftig gefeiert. Der vor fast 26 Jahren gestorbene Musiker Rio Reiser ("König von Deutschland", "Alles Lüge") bekommt einen nach ihm benannten Platz im Herzen von SO36, wie der Stadtteil von vielen nach dem alten Postzustellbereich 1000 Berlin 36 auch bezeichnet wird.



Die Pläne des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg waren im April des vergangenen Jahres im Amtsblatt veröffentlicht worden. Von Anwohnerseite gab es daraufhin vier Widersprüche (queer.de berichtete). Diese wurden im Oktober als unzulässig zurückgewiesen. Dagegen habe es innerhalb der entsprechenden Fristen keine Klagen beim Verwaltungsgericht gegeben, sagte eine Sprecherin der dpa in Berlin. Somit ist die Ehrung von Reiser (1950-1996) durch. Die Entscheidung war umstritten, etwa weil die notorisch männerlastige Liste von Straßen und Plätzen eigentlich durch Frauennamen aufgelockert werden soll.

Die neuen Straßenschilder sind schon fertig

Der in der Szene populäre Platz an der Oranienstraße mit vielen Kneipen, Bars und Clubs heißt bisher Heinrichplatz. Er ist benannt nach Heinrich von Preußen (1781-1846), einem jüngeren Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840).



Jetzt soll der "König von Deutschland" Rio Reiser gefeiert werden. Die neuen Straßenschilder sind schon fertig. Der Bezirk erwartet zur Einweihungsfeier am 21. August auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Grünen-Politikerin war in den 1980er Jahren einige Jahre Managerin der Politrockband Ton Steine Scherben ("Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Keine Macht für niemand"), deren Sänger Reiser vor seiner Solo-Karriere war. Einige Zeit lang bewohnten sie auch gemeinsam mit anderen Musiker*innen eine Bauernhaus-WG im nordfriesischen Fresenhagen.

Roth: "symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause"

"Mit dieser Einweihung feiern wir die symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause, in einen Bezirk, in dem er jahrelang zuhause war", sagte Roth nun zur Umbenennung des Platzes. "Rios Kreuzberger Zeit war eine kreative, aufrührerische und schwierige Zeit, politisch-künstlerisch wie persönlich. Sein privates und künstlerisches Leben war avantgardistisch in jeder Hinsicht." Es sei seine politische Überzeugung gewesen, mit seiner Homosexualität offen und selbstbewusst umzugehen. "Wie kaum ein anderer Künstler in Deutschland hat er gezeigt, dass das Private politisch ist." (cw/dpa)