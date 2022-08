Homophobe Fahrgäste schlagen zwei Jugendliche krankenhausreif

Heute, 06:34h,

Am Stuttgarter CSD-Wochenende kam es im benachbarten Fellbach zu einem homofeindlichen Angriff. Wie die Polizei am Montag meldete, wurden zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren gegen 23.15 Uhr in einem Bus der Linie 60 mit homofeindlichen Äußerungen von zwei Fahrgästen beleidigt und in der Folge auch bedroht.



Als die Geschädigten an der Haltestelle Alemannenstraße im Stadtteil Oeffingen ausstiegen, wurden sie von den beiden Tatverdächtigen verfolgt und körperlich angegangen, gewaltsam zu Boden gebracht und teilweise auch durch Fußtritte verletzt. Die beiden Opfer mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.



Nähe Angaben zu den Angreifern wurden im Polizeibericht nicht gemacht. Hinweise zum Tatgeschehen und auf die unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. (0711) 577 20 entgegen. (cw/pm)