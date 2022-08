Fetisch beim "Rosa Tag" im Heide Park unerwünscht

Teilnehmende beim "Rosa Tag" 2016 (Bild: CSD Nord / Archiv)

Seit Jahren bitten der CSD Nord e.V., der Zusammenschluss der Prides aus Norddeutschland, und das Heide Park Resort Soltau zum Ende der CSD-Saison zum "Rosa Tag". So soll es auch in diesem Jahr am 3. und 4. September in dem beliebten Freizeitpark ein zweitätiges Programm "mit der LGBT-Community" geben. Frühere Programmpunkte rund um einen queeren Treffpunkt in dem Areal waren etwa eine Handtaschen-Weitwurf-Challenge, ein Wet-Look-Contest oder Bühnenauftritte.



Moderation des "Rosa Tag" 2016 – Phallus-Symbole sind nun unerwünscht (Bild: CSD Nord e.V. / Archiv)

"Feier Vielfalt & Toleranz!", heißt es auf der Webseite des Parks zu dem diesjährigen Kooperationsangebot, das als "Pride Festival" beschrieben wird und für das der CSD Nord bei Instagram derzeit teilnehmende Dragqueens sucht. Zugleich heißt es auf der Park-Seite offenbar erstmals, dass man ein "buntes" und "familienfreundliches Programm" bieten wolle und daher Gäste zusätzlich zur Hausordnung um die Einhaltung einiger "Spielregeln" bitte.



Dazu listet die Webseite "Familien-taugliche Kleidung" auf, sowie "Keine Darstellung von Fetisch, Bondage, Lack/Leder, Masken etc." Auch eine "Darstellung von Phallus-Symbolen" ist unerwünscht. Der Heide Park weiter: "Wir möchten mit diesem Event mögliche Berührungsängste abbauen und die Community unterstützen – vielen Dank für Eure Unterstützung!"



Ausschnitt aus der Webseite des Heide Park Resort

Frühere Bewerbungen der Veranstaltung enthielten diesen Hinweis offenbar nicht. So hieß es 2019 in der Facebook-Einladung etwa noch schlicht und locker: "Es mischen sich wieder Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Intersexuelle aus ganz Norddeutschland unter die verwunderten heterosexuellen BesucherInnen des Freizeitparks." Und Galerien der Veranstaltung zeigen, wie die moderierende Dragqueen Jahr für Jahr einen auffälligen Stoff-Phallus auf dem Kopf trägt.

Keine Reaktionen auf queer.de-Anfrage

Ein Leser von queer.de hatte die Redaktion auf die nun offenbar neu erlassenen "Spielregeln" aufmerksam gemacht. Gibt es so, ein Jahr nach dem Streit um ein Fetisch-Verbot beim CSD Bremen, erneut einen Versuch, die Szene maßzuregeln? Auf Anfragen von queer.de vom Montagmittag an die jeweiligen Presse-Kontakt-Adressen haben weder der CSD-Vernetzungsverein noch der Heide-Park reagiert. Gefragt wurde unter anderem, wer für die Regelungen verantwortlich ist, was "familientaugliche Kleidung" sein soll und was nicht – und was bei einem "Verstoß" passieren würde.



Laut der Webseite von CSD Nord gibt es den "Rosa Tag" seit 2006. Die Pride-Kooperation selbst wurde 2001 begonnen und 2009 von den CSDs Braunschweig, Hamburg, Kiel, Lübeck, Oldenburg, Rostock und Schwerin als Verein gegründet. Inzwischen verlinkt die Webseite zu 27 Prides im Norden. (nb)