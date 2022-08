"Princess Charming": Male Gaze in der lesbischen Datingshow

Von Kim Koshka

Heute, 13:08h, noch kein Kommentar

Wir erinnern uns: In der letzten Folge wurde Laura spontan zu einem Übernachtungsdate eingeladen. Natürlich gefällt das den drei verbliebenen Kandidatinnen überhaupt nicht, allen voran Jessy. Die möchte natürlich, dass sich die beiden beherrschen. Man kann ihre Sorgen aber auch etwas verstehen. Schon in der Auftaktfolge zeigte Hanna ihr gegenüber starkes Interesse, und auch das erste Einzeldate zwischen den beiden lief gut. Jedoch blieb es in den weiteren Folgen dabei, Jessica gehörte meistens nur zu den Kandidatinnen der Knutsch-Runde.



Es wird geredet (schon wieder dieselben Floskeln von Hanna: "Ich fühl mich bei dir wohl"), geknutscht (diesmal aber anscheinend mit Consent) und übernachtet, denn wie die Stimme aus dem Off sagt: "Was wäre ein Übernachtungsdate ohne Übernachtung?". Ehm, duh?



Am Morgen danach liegen sich die beiden auch kuschelig in den Armen. Schon süß die beiden, macht vielleicht doch Laura das Rennen? Die Internet-Gemeinschaft tendiert ja stark zu Jessica. Wir werden sehen.

Alle dürfen zum Gruppendate

Zurück in der Villa muss natürlich Laura die wichtigste Frage beantworten, ob zwischen ihr und der Princess mehr lief als "nur" Küssen. Zum Glück der restlichen drei Kandidatinnen schien dies nicht der Fall zu sein.



Zum Gruppendate sind zum ersten Mal alle Kandidatinnen eingeladen. Diese rätseln gemeinsam, was das mysteriöse Gedicht in der Einladung zu bedeuten hat. Es geht um einen gedeckten Tisch und Fakten.



Des Rätsels Lösung: Hannas beste Freund*innen, Sami und Parisa, sollen ihr bei ihrer Entscheidung helfen. Zuerst müssen die Kandidatinnen und die Princess Icebreaker-Fragen aus ihren Servietten ziehen. Diese waren mal mehr, mal weniger tiefgründig: Von "Wie würde dein Porno-Tape heißen" bis "Was hast du in deiner letzten Beziehung am meisten bereut" war alles dabei. Dann verlässt die Princess das Gruppendate, denn Sami und Parisa sollen noch Zeit allein mit den Kandidatinnen haben. Sie entscheiden, wer im Anschluss auf ein Überraschungsdate mit Hanna darf.

"Princess Charming"-Blues beim Überraschungsdate

Begeistern konnte die beiden am Ende Caro. Hanna und die Kandidatin haben ein kuscheliges Date in einem Park, beschienen von Leuchtstoffröhren, sehr romantisch. Sie rekapitulieren die gemeinsame Zeit in der Villa, und ich fühle dabei endlich den "Princess Charming"-Blues. Die letzten Folgen waren ja bekanntlich ziemlich langweilig, nichts passierte, weder in der Villa noch bei den Dates, obwohl fast niemand mehr da ist. So schaut die geplagte Seele weiter und träumt von der nächsten Staffel – es kann ja nur besser werden. Nur noch 20 Minuten muss ich durchhalten.



In der Villa reden währenddessen Jasmin Amelia und Jessi darüber, ob Caro und die Princess überhaupt zusammenpassen. Natürlich sind sie der Meinung, dass die chaotische Hanna und Business-Caro nicht füreinander geschaffen seien.



Gefühle beichten vor der Princess



Die vier übrigen Kandidatinnen sollen als letzten Tagespunkt Hanna einen Brief schreiben, in dem sie ihre Gefühle der Princess gegenüber zu Papier bringen sollen. Damit wird wieder ordentlich auf die Emo-Tube gedrückt. In Trash-TV-Manier wird viel mit emotionaler Musik und Lichtelementen gespielt.



Die Briefe mussten von den Kandidatinnen anscheinend auswendig gelernt werden: Einzeln müssen sie sich vor Hanna stellen, sich an die Hände fassen und tief in die Augen schauend das erzählen, was sie in die Briefe geschrieben haben. Caro sieht zum Beispiel ein großes Wachstumspotenzial in der Beziehung zu der Princess.



Jessy war von Hannas Aura von Anfang an begeistert (welche Aura?). Außerdem wünscht sie sich eine Zukunft mit der Princess, und ich frage mich, wie viel RTL rausgeschnitten haben muss, denn ich habe keine Gespräche gesehen, in denen so eine starke Beziehung aufgebaut werden konnte. Mäuschen Laura wiederum sagt mausige Sachen.



Ist sich RTL seiner Zielgruppe bewusst?



Wer auch schon die vielen Männernamen in den Credits gesehen hat, wundert sich vielleicht nicht über den Kameraschwenk, der Jasmin Amelias Körper einmal von unten bis oben zeigt. Auch bei Princess Charming bleibt uns der Male Gaze nicht erspart. Ob sich RTL seiner Zielgruppe bewusst ist?



Jasmin Amelia überrascht dann mit einem Kuss-Angebot, welches ganz schön überschwänglich angenommen wurde.



Und dann der Super-Gau. Keine Entscheidung. Wahrscheinlich wusste das Team, wie langweilig diese Folge war, und brauchte deswegen einen Cliffhanger für die nächste. Dann bis nächste Woche.



Xoxo, GossipSqwurl



Kritik zu Folge 1: Hanna rast in Lederkluft zu den ersten Flirts

Kritik zu Folge 2: Von Fußball, Schamlippen und Kamillentee

Kritik zu Folge 3: Jetzt wird geknutscht!

Kritik zu Folge 4: Flaschendrehen, Alkohol und viele Küsse

Kritik zu Folge 5: Alle spielen "Pornogami"

Kritik zu Folge 6: Das Happy End, auf das wir gewartet haben

Kritik zu Folge 7: Und plötzlich sind es nur noch vier