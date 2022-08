Georg Preuße hat geheiratet

Anfang Juli saß Preuße in der NDR-Sendung "Das!" auf der Couch und sprach dort auch über das gemeinsame Leben mit seinem Mann (Bild: Screenshot NDR)

Der deutsche Schauspieler und Travestie-Künstler Georg Preuße, der als Dragqueen Mary an der Seite des 1995 an Krebs verstorbenen Reiner Kohler ("Gordy") bekannt wurde, hat in seiner Wahlheimat Schweiz seinen Manager Jack Amsler geheiratet.



Das gab die Agentur des 71-Jährigen bereits letzten Mittwoch auf Facebook bekannt. "This love is meant to be", heißt es in dem Eintrag, "seit 44 Jahren gehen sie zusammen durchs Leben und nun, da es auch in der Schweiz endlich möglich ist, haben sie geheiratet". Mit dem ein Jahr älteren Manager war Preuße bereits 2005 eine im Kanton Zürich registrierte und 2007 dann eine landesweite Lebenspartnerschaft eingegangen. Die Ehe für alle sowie die entsprechende Umwandlung einer Lebenspartnerschaft ist in der Schweiz seit 1. Juli möglich.

"Dieser letzte Schritt war für uns nur konsequent", sagte Preuße am Wochenende der "Bild am Sonntag". "Wir werden bis zu unserem Lebensende zusammenbleiben. Außerdem nimmt uns in unserem Alter ja kein anderer mehr."

In der NDR-Sendung "Das!" sprach Preuße erst vor wenigen Wochen über das gemeinsame Leben, Fahrten mit dem Camping-Bus oder sein Lebenswerk. Anlass für das in der Mediathek ansehbare Gespräch war das 50-jährige Bühnenjubiläum. Im Frühjar veröffentlichte Preuße als Mary die Charity-Single "Noch singe ich!" für die Organisation "Superhelden fliegen vor". Mit Mary als Botschafterin unterstützt sie junge Sterbende und ihre Familien.

Der in Ankum geborene gelernte Radio- und Fernsehtechniker wurde vor allem mit der zwischen 1981 und 1986 ausgestrahlten Show "Mary & Gordy" bekannt, später trat er im Fernsehen und auf der Bühne solo als Mary auf. Zuletzt war er 2018 in einer Gastrolle in "SOKO München" und als Papst Pius XII in "Der Stellvertreter" im Berliner Schlosspark Theater zu sehen (queer.de berichtete). (cw)