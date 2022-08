Lady Gaga: Entführer ihrer Hunde zu vier Jahren Haft verurteilt

Hund Koji war eines der Entführungsopfer, kehrte aber wohlbehalten wieder zu Lady Gaga zurück (Bild: Instagram / Lady Gaga

Im Februar 2021 hat sich ein blutiger Überfall auf Lady Gagas (36) Hundesitter ereignet. Zwei Vierbeiner wurden dabei gestohlen. Nun ist einer der Entführer in Los Angeles zu einer Haftstrafe verurteilt worden, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Der 20-Jährige muss wegen Raubes vier Jahre ins Gefängnis. Nach der Entführung der Hunde waren drei Männer angeklagt worden, darunter auch der 20-Jährige.

Mutmaßlicher Schütze gefasst

Bei dem Überfall wurde auf den Hundesitter Ryan Fischer geschossen, der dabei schwer verletzt wurde. Fischer beschrieb im US-Frühstücksfernsehen, dass er bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt wurde. In einer Notoperation musste ein Teil seiner Lunge entfernt werden.

Der mutmaßliche Schütze saß bereits in Untersuchungshaft, die Polizei setzte ihn wegen eines Verwaltungsfehlers jedoch im April dieses Jahres fälschlicherweise auf freien Fuß. Vier Monate suchten zwei Behörden nach dem Verdächtigen.



Nun ist der 19-Jährige in der Stadt Palmdale festgenommen worden, wie das Los Angeles County Sheriff's Department am Mittwochabend (Ortszeit) bekanntgab. Er wird des versuchten Mordes beschuldigt.



Der United States Marshals Service hatte zuvor eine Belohnung in Höhe von 5.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Festnahme führen.

Was ist bei dem Überfall passiert?

Die drei Entführer hatten nach dem Überfall auf Ryan Fischer im Februar zwei von Lady Gagas Hunden, Koji und Gustav, in ihre Gewalt gebracht. Der dritte Vierbeiner namens Miss Asia entkam den Männern und kehrte zu dem verwundeten Hundesitter zurück. Die Sängerin setzte daraufhin eine Belohnung in Höhe von 500.000 Dollar für die Rückkehr ihrer Haustiere ein – kurze Zeit später wurden sie in einem Polizeirevier abgegeben. Erst mehrere Wochen danach ermittelte die Polizei die mutmaßlichen Täter.



Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Verdächtigen die Hunde nicht wegen ihrer berühmten Besitzerin ins Visier genommen haben. Französische Bulldoggen sind eine begehrte Rasse, die für Tausende von Dollar verkauft werden kann. (spot/cw)